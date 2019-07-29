«يد الشارقة» يضم حارس الظفرة ويكرّم علي حسين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة عن ضم محمد إبراهيم حارس مرمى نادي الظفرة إلى صفوفه ، والذي سبق له اللعب في شباب الأهلي، وهي الصفقة الثانية للشارقة، بعد ضم حارس الوصل والمنتخب محمد إسماعيل، والذي يعد من أفضل الحراس محلياً، فضلاً عن وجود الحارس الشاب خالد عيسى.

من ناحية اخرى أقامت إدارة الفريق أول من أمس ، حفل وداع للحارس علي حسين، بعد انتهاء مسيرته مع الفريق تقديراً لجهوده المميزة ، وحضر الحفل عدد من المسؤولين عن اللعبة وزملاء اللاعب ، الذي شارك بفاعلية كبيرة ضمن صفوف الشارقة على مدار موسمين وساهم في تحقيق 6 بطولات متنوعة محلية، إلى جانب المركز الثالث في البطولة الآسيوية للأندية الموسم الماضي.