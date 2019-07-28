محمد صلاح يهنئ منتخب شباب مصري ببرونزية العالم لكرة اليد

المصدر: د ب ا

حرص محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على تهنئة منتخب شباب الفراعنة بعد الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقال صلاح عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد " ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد. إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما".

وفاز المنتخب المصري لكرة اليد للشباب بالمركز الثالث في بطولة العالم للشباب المقامة حالياً بإسبانيا بعد فوزه على المنتخب البرتغالي 37 / 27 اليوم الأحد.

وكان المنتخب المصري خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الفرنسي 33 / 35 ليلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما خسر المنتخب البرتغالي من نظيره الكرواتي.