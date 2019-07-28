«فيكتوري 3» يتطلع للابتعاد بصدارة مونديال الزوارق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يخوض زورق «فيكتوري 3»، بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، اليوم، سباق مهرجان نهر سانت كلير الكلاسيكي رقم 15 للزوارق السريعة، والذي يمثل الجولة الرابعة من بطولة العالم، الفئة الأولى 2019، متطلعاً للابتعاد بالصدارة، ويتصدر «فيكتوري 3» الترتيب العام برصيد 279 نقطة، بعد 3 مراحل جرت في كوكوا بيتش وبحيرة أوزارك وشاطئ ليدو في ساراسوتا، ويسعى لفض الشراكة مع منافسه الفريق الأسترالي الإيطالي «أوف شور 222»، بقيادة الثنائي الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا، والذي يملك نفس الرصيد، والابتعاد عن منافسه، فيما يحتل المركز الثالث الفريق الأمريكي «مس غيكو 113»، بقيادة ستيف كرتيس والأمريكي جيمس شيبارد برصيد 260 نقطة.

وتقام البطولة تحت مظلة الاتحادين الأمريكي والدولي للسباقات البحرية، وبإشراف جمعية الزوارق السريعة «أو بي إيه». ويقود ثنائي الفيكتوري تيم سالم علي العديدي وعيسى آل علي، الزورق الاحتياط، بعد تعرض الزورق الأساسي لأضرار بعد حادث انقلاب في الجولة الثالثة التي جرت في ساراسوتا مؤخراً، ووقف الثنائي على تجهيزات الزورق أمس، من خلال التجارب الرسمية في نهر سانت كلير.

أمنيات

حرص حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، على الاطمئنان على وفد المؤسسة، وحث الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق «فيكتوري 3»، على مواصلة المشوار بنفس القوة، معرباً عن أمنياته لهما بالتوفيق في السباق الرئيس اليوم، والتتويج في رابع جولات بطولة العالم في أمريكا.