انتخاب المهيري عضواً في "تنفيذي" الاتحاد الدولي لـ "المواي تاي"

المصدر: وام

فاز اليوم طارق المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والمدير التنفيذي، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (IFMA)، وذلك في الاجتماعات التي جرت بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ليصبح عضوا بالمنظمة الدولية خلال الدورة الانتخابية 2019 - 2022، وذلك بحضور كافة المسؤولين بالاتحاد الدولي وعلى رأسهم الرئيس والأمين العام والعديد من رؤساء الاتحادات والبعثات الرياضية.

وأكد طارق المهيري أن نجاحة يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الإمارات حالياً على المستوى الدولي في رياضة المواي تاي، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في الدولة على دعمها للرياضة والرياضيين، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب، رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.