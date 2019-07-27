التجارب تدشن مشوار «فيكتوري 3» في مهرجان سانت كلير

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تبدأ اليوم مهمة سفراء فريق مؤسسة الفيكتوري تيم في مهرجان سانت كلير الكلاسيكي رقم 15 للزوارق السريعة بولاية ميتشغان شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية والذي يمثل الجولة الرابعة من بطولة العالم، الفئة الأولى، التي يعتلي صدارتها أمراء البحار بعد ثلاث جولات مضت في انتظار السباق الرئيسي الذي يقام غداً في نهر سانت كلير، وينافس زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، على الصدارة بقوة برصيد 279 نقطة أمام الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا في زورق «أوف شور 222»، والذي يملك نفس الرصيد من النقاط وذلك لفض الشراكة في القمة والابتعاد عن المنافس الشرس البريطاني المخضرم ستيف كرتيس بطل العالم 8 مرات والأمريكي جيمس شيبارد في زورق «مس غيكو 113» الذي يحتل المركز الثالث برصيد 260 نقطة.

exوتعكف الزوارق المشاركة في مهرجان سانت كلير الكلاسيكي اليوم إلى اختبار جاهزيتها قبل السباق الرئيسي غد خاصة زوارق الفئة الأولى التي تمر بظروف خاصة واستثنائية ومنها فريق الفيكتوري تيم الذي يخوض المهمة اليوم بالزورق الاحتياطي بعدما أصابت الأضرار الزورق الأساسي في سباق الجولة الثالثة كما أن المنافس القوي فريق م«س غيكو 113 ي» استعان وللمرة الأولى بزورق فريق منافس آخر تعذرت مشاركته في الجولات الأخيرة وهو الزورق الأحمر لفريق «زابو ريسينيغ 91» والذي صنع في الإمارات داخل جدران مؤسسة الفيكتوري تيم .

فرصة

أكد عيسى آل علي قائد زورق «فيكتوري 3» أن متعة سباقات الفئة الأولى لا توجد في أي سباق، مشيراً إلى أن التجارب الرسمية فرصة جيدة للوقوف على جاهزية الزورق البديل أو الاحتياط والذي نشارك به للمرة الأولى هذا الموسم في السباق الرئيسي بعد أن تعودنا على الزورق الأساسي الذي تعرض لأضرار في الجولة الماضية.

ووجه آل علي الشكر إلى مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم برئاسة حريز المر محمد بن حريز على الجهود المستمرة والمتابعة وحرص المسؤولين على توفير كافة المتطلبات لإنجاح مشوار الفريق في بطولة العالم في أمريكا، وكذلك التعاون الكبير من قبل المشرف العام على الفريق محمد سيف المري والفريق الفني الأمر الذي مهد للوصول لأفضل النتائج. أثنى آل علي على التعاون الكبير بينه وبين زميله سالم العديدي، مؤكداً أن الهدف هو معانقة اللقب العالمي الأول وكتابة تاريخ جديد في أمريكا .