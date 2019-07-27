عمران الحوسني ولطيفة الدرمكي بطلا العرب للشطرنج

المصدر: عمان - وام

حقق عمران الحوسني لاعب منتخبنا الوطني أستاذ الاتحاد الدولي بطولة العرب الفردية للشطرنج لفئة تحت 20 سنة والمقامة في العاصمة الأردنية عمان، وذلك قبل نهاية البطولة بجولة كاملة محققاً 7 نقاط، متفوقاً على 14 لاعباً من 9 دول عربية.

وأحرزت لطيفة الدرمكي لاعبة منتخب الإمارات الوطني الميدالية الذهبية للبطولة العربية الفردية لفئة تحت 14 سنة، وذلك قبل نهاية البطولة بجولة كاملة، محققة الفوز بـ 6 جولات والتعادل في جولتين ويتبقي لها جولة واحدة.

وتواصل لاعبة منتخبنا وافية درويش التألق وصدارة بطولة العرب لفئة تحت 16 سنة برصيد 6.5 وتأتي في المركز الثاني لاعبة منتخبنا عائشة سيف آل علي برصيد 6 نقاط، وفي فئة تحت 12 سنة للأولاد جاءت الصدارة ثنائية إماراتية للموهوبين يحيى شعيب وحمد ناصر الشامسي، وذلك في الجولة قبل الختامية برصيد 6.5 نقاط.

واستمر أستاذ الاتحاد الدولي لاعب منتخبنا عمار السدراني في صدارة بطولة العرب لفئة تحت 16 سنة بعد الجولة الثامنة برصيد 6.5 نقاط فيما يحتل حمد عصام المركز الثالث للفئة بعد نهاية الجولة الثامنة برصيد 5.5 نقاط.

وفي بطولة الإناث لفئة تحت 18 سنة ضمنت لاعبتا منتخبنا الوطني مريم عيسى وعائشة سرحان الفوز بالميدالية الفضية والبرونزية، حيث ستحدد الجولة الأخيرة ميدالية كل لاعبة منهن فيما يحتل لاعبنا سلطان الزعابي المركز الثالث لفئة تحت 18 سنة برصيد 5.5 نقاط، بينما يواصل اللاعب راشد حسين الحمادي في فئة تحت 8 سنوات تصدره بطولة العرب برصيد 7 نقاط. ومن المقرر عودة بعثة منتخبنا الوطني عصر غد عبر مطار الشارقة الدولي.