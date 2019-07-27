الجوكر: نقلة نوعية للبلياردو والسنوكر

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

توقع سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر حدوث نقلة كبيرة في البلياردو والسنوكر بتنظيم الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للفئتين «بلياردو وسنوكر»، مؤكداً على أن اعتماد الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، إقامة الدوري والكأس على مستوى الإمارات لأول مرة في تاريخ اللعبتين، طفرة كبيرة تسهم في مزيد من التطور.

وأشار الجوكر إلى مبادرة رئيس الاتحاد بالبدء في إشهار اللعبة على مستوى العنصر النسائي، وقال: إن اتحاد البلياردو والسنوكر بما يملك من خبرات ثرية في إدارة النشاط وتنظيم البطولات، قادر على تنفيذ الفكرة عبر تشكيل لجنتين لمسابقتي دوري البلياردو والسنوكر تقومان بدوري لجنة المسابقات، وتختص كل لجنة بوضع اللوائح والقوانين للدوري بحيث ينطلق دوري السنوكر في شهر سبتمبر المقبل.

كما أشار رئيس الاتحاد، على أن ينطلق دوري البلياردو في الشهر التالي «أكتوبر»، ويقام دوري السنوكر على المستوى الفردي وتنقسم التصفيات فيه إلى قسمين في أبوظبي ودبي، حيث تستضيف أبوظبي تصفيات المنطقة الغربية والعين وأبوظبي، فيما تقام التصفية الثانية في نادي الاتحاد في دبي للاعبي دبي والإمارات الشمالية.

وعدد الجوكر الفوائد والإيجابيات التي تعود على اللعبة من تنظيم الدوري والكأس، وأهمها تجهيز اللاعبين الدوليين بشكل مثالي للمشاركات الخارجية وصقل موهبة اللاعبين الشباب زيادة على اكتشاف مواهب جديدة، لا سيما والفرصة متاحة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين على المستويين الفردي بالنسبة للسنوكر أو الفرقي بالنسبة للبلياردو، وقال الجوكر إن الممارسين للعبتين يصل عددهم لأرقام كبيرة من واقع انتشار الصالات الخاصة في مختلف مدن الدولة.

وأوضح أن اتحاد اللعبة سيكون حريصاً على توفير المتطلبات اللازمة للتنظيم وبدأ الاتحاد فعلياً في وضع الخطوط العريضة لعمل اللجان المختصة بإدارة المسابقات وقال إن بطولتي الدوري والكأس سوف تضاعفان الفوائد والإيجابيات في ظهور مواهب جديدة وفي الوقت نفسه تقوية المنافسات بين اللاعبين، كما أن إشراك الصالات والمراكز المختصة بلعبة البلياردو يعطي الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في خطط الاتحاد التطويرية للعبة.