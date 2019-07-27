الإسباني فيرناندو مديراً فنياً لمنتخب اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قرر اتحاد كرة اليد تعيين الإسباني فيرناندو خافيير آزانزا، مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول، لمدة سنة، ومن المنتظر توقيع العقد معه غداً، وهو يملك سيرة ذاتية جيدة مسيرة حافلة بالإنجازات والخبرات،وهو محاضر وأستاذ دولي في الاتحاد الإسباني، وحصد العديد من الجوائز الهامة من قبل اتحاد بلاده، بالإضافة إلى خبراته التدريبية مع الأندية والمنتخبات الوطنية، أبرزها قيادته الفنية لمنتخب إيطاليا بين عامي 2008 و2010، قبل أن يستقر أخيراً في العام 2017 مع نادي بينيدورم الإسباني وأكد محمد شريف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن فيرناندو خافيير سيتولى انتقاء قائمة المنتخب التي ستدشن استعداداتها للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 27 في الكويت يناير المقبل، والمؤهلة لكأس العالم في مصر 2021).