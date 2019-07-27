«غراند سلام للجوجيتسو» تنطلق في طوكيو اليوم

المصدر: طوكيو - وام

تنطلق اليوم ، بصالة «أوتا جيمنيزيوم» في طوكيو منافسات الجولة الثانية من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو بمشاركة ما يقرب من 700 لاعب ولاعبة من أكثر من 35 دولة،وتخصص منافسات اليوم لفئات الحزام الأزرق للناشئين والبالغين والأساتذة ، وتليها منافسات «ملك البساط» وتختتم بنزالات تجمع بين 8 من أساطير العالم في الوزن الخفيف.

وأكد د. طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام قيام 13 نادياً من الدولة بتسجيل أسماء لاعبيهم للمشاركة في الجولة بأعداد تتجاوز 121 لاعباً ولاعبة، وأبرز تلك الأندية هي الوحدة «29 لاعباً ولاعبة»،،وبني ياس«23 لاعباً» والقوات المسلحة «22 لاعباً»، والجزيرة «14 لاعباً و4 لاعبات» والعين «16» والظفرة«15،»والجزيرة «18»، بالإضافة إلى أكاديميات 777 وبالمز الرياضية.

من ناحية أخرى سيسمح لمشاركة «البارا جوجيتسو» في النزالات اليوم بفئة خاصة بهم

جوائز

وخصصت شركة «أي في آي» الرؤية العالمية للاستثمارات، إحدى الأذرع التنظيمية للبطولات في اتحاد الإمارات للجوجيتسو المنظمة لهذه الجولة جوائز قدرها 225 ألف دولار للجولة ، و43 ألف دولار لـ «ملك البساط».

وأكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي أن جولات أبوظبي غراند سلام ومنافسات ملك البساط جزء من استراتيجية أبوظبي لنشر وتطوير الجوجيتسو في الدولة والعالم، مشيراً إلى أن البطولة بدأت قوية في عام 2015 وأصبحت أقوى بطولة بنظام الجولات في العالم،ومتابعيها يقتربون من 600 مليون ، فضلاً عن التنظيم الاحترافي والتحكيم الذي يعتمد على النخبة.

وأضاف: تحظى البطولة باهتمام كبار المسؤولين في الدول التي تقام بها، وسعدنا بحضور يوريكو كويكي حاكمة طوكيو لجولة اليابان ،النسخة قبل الماضية، كما حضر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو جولة ريو دي جانيرو.

واشاد الهاشمي بدعم سفارة الدولة في طوكيو وعلى رأسها خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان للخروج بالحدث في أبهى صورة، وقال: هذا الأمر ليس غريباً على سفارات الإمارات في كل دول العالم.

دعم

وأكد الهاشمي أن اتحاد الإمارات أصبح أكبر داعم لتطوير اللعبة في العالم بفضل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الجولة الثالثة للبطولة ستقام في لوس أنجليس يومي 14 و15 سبتمبر المقبل، والرابعة في ريو دي جانيرو أيام 1 و2 و3 نوفمبر ، أما جولة أبوظبي فستقام أيام 16 و17 و18 يناير المقبل بصالة مبادلة أرينا.

أول حكمة إماراتية

يشارك في إدارة النزالات 3 حكام مواطنين من الإمارات من بينهم حكمة مواطنة لأول مرة في جولات أبوظبي غراندسلام هي أشواق صلاح الدين الخوري، ويشارك اللاعب الاماراتي عبيد الكعبي «حزام أسود» كحكم في الجولة وعبر عن سعادته بهذا الاختيار، الذي يعكس ثقة وتقديراً بقدراته، حيث استعد لها بشكل جيد من خلال بعض ورش العمل مع لجنة الحكام باتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبمتابعة عدد من النزالات عبر الفيديو بتطوير مستواه.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراندسلام استحداث تطبيق يتيح الفرصة أمام كل متابع سواء داخل الصالة أو خارجها لمتابعة أي نزال على «الايباد» أو الهاتف الذكي، على الهواء مباشرة، حيث تم تخصيص كاميرا لتصوير كل بساط أولاً بأول، إلى جانب توفير تكنولوجيا الاتصال بكل حكام البساط مع حكام الطاولة، مع رئيس لجنة الحكام المتابع لتكنولوجيا «عين الصقر» التحكيمية، ولأول مرة.