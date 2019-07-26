«فيكتوري 3» يختبر مياه سانت كلير غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصل إلى مدينة سانت كلير بولاية ميتشغان شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وفد مؤسسة الفيكتوري تيم، استعداداً لخوض جائزة سانت كلير في نسختها الخامسة عشرة والتي تمثل الجولة الرابعة من بطولة العالم للزوارق السريعة للفئة الأولى، والتي يشارك فيها أسياد البحار للمرة الأولى هذا العام في حلتها الجديدة.

واستقرت بعثة الفيكتوري تيم التي تضم محمد سيف المري المشرف العام على الفريق والمتسابقين سالم علي العديدي وعيسى آل علي إلى جانب الجهازين الإداري والفني أخيراً في سانت كلير، بعد رحلة طويلة بدأت من دانة الدنيا دبي عبر الناقلة الوطنية (طيران الإمارات)، وحتى تورنتو الكندية، والتي تتاخم الحدود الأمريكية، حيث انتقل الفريق من هناك براً، إلى سانت كلير، التي تحتضن مهرجاناً رياضياً مائياً، يمتد حتى يوم الأحد موعد السباق الرئيسي.

الإعداد والتحضير

وفور وصول الوفد إلى سانت كلير بدأ الإعداد والتحضير لخوض منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم -الفئة الأولى- والتي يتصدرها زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي متقدماً على منافسيه في هذه الفئة وأبرزهم الزورق الأمريكي الشهير (مس غيكو 113) بقيادة بطل العالم 8 مرات ستيف كرتيس وجيمس شيبارد وزورق استراليا-ايطاليا أوف شور 222 بقيادة دارين نيكلسون وجيوفاني كاربيتلا، وينتظر الفريق عمل كبير، من أجل تجهيز الزورق الاحتياطي والذي رافق مشوار الفريق في الموسم وظهر العام الماضي في مهرجان (كي ويست) الشهير وذلك نظراً للأضرار التي لحقت بالزورق الأساسي والذي تعرض للانقلاب في الأمتار الأخيرة من الجولة الثالثة التي جرت في محيط المكسيك على مياه خليج ليدو في ساراسوتا.

التجارب الرسمية غداً

ويترقب الثنائي العديدي وآل علي يوم غد، بفارغ الصبر، من أجل إتاحة الفرصة للفريق لإجراء التجارب الرسمية على الزورق والذي سيقودانه للمرة الأولى هذا الموسم بعد إلحاق المحركات الجديدة ميركوري 1100، ويطمح العديدي وآل علي في السباق المرتقب بعد غد إلى تحقيق أفضل النتائج والفوز في الجولتين لمواصلة الصدارة العالمية التي يعتليها الفريق حاليا والاقتراب أكثر وأكثر من حلم التتويج الأول في الولايات المتحدة بعد الثوب الجديد الذي اكتسبته بطولة العالم بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت على اللوائح والقوانين.

مفترق طرق

وأعرب حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم عن أمنياته القلبية للفريق بالتوفيق في المرحلة الرابعة من بطولة العالم للزوارق السريعة للفئة الأولى في سانت كلير يوم بعد غد، مؤكداً أن السباق يمثل مفترق طرق في الطريق نحو اللقب العالمي الأول في الحدث، وأوضح حريز المر أن ثقة مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم كبيرة في الثنائي العالمي العديدي وآل علي بعد الظهور الطيب في الجولات الثلاث الماضية والتي حصد فيها الفريق اكبر مجموع من النقاط متفوقاً على ممثل أمريكا نفسه فريق مس غيكو 113 والذي يعتبر أيقونة الفرق المنافسة في عالم رياضة الزوارق السريعة فضلاً عن أن طاقمه يضم البريطاني ستيف كرتيس بطل العالم 8 مرات، وأشار حريز المر، إلى أن فريق العمل لمؤسسة الفيكتوري تيم والذي يضم خبراء مختصين قام بجهود كبيرة من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة على متن زورق فيكتوري 3 والذي سيكون جاهزاً قريباً فضلاً عن تجهيز زورق فيكتوري 3 الاحتياط والذي سيظهر يوم الأحد في جائزة سانت كلير وينافس في الفئة الأولى وذلك بعد تركيب المحركات.