«الوزن» يدشن فعاليات ثاني جولات غراند سلام للجوجيتسو

المصدر: طوكيو- وام

تنطلق اليوم إجراءات الوزن الرسمية للجولة الثانية من النسخة الخامسة في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي ستقام في صالة أوتا جيمناستيك في العاصمة اليابانية «طوكيو» غداً وبعد غد، بمشاركة لاعبين ولاعبات من أكثر من 35 دولة من مختلف قارات العالم، بينهم نجوم ونجمات الإمارات من مختلف أندية الدولة وأكاديميات الجوجيتسو.

وتقام البطولة بإشراف أطقم الحكام الدوليين، الذين تم اختيارهم لإدارة النزالات، وسيشهد اليوم الختامي منافسات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود رجال وسيدات بالغين وأساتذة، وتكتسب إجراءات الوزن قيمة كبيرة كونها هي الوحيدة التي تمنح صاحبها بطاقة العبور للمشاركة لكل لاعب في فئته، التي قام بالتسجيل فيها من قبل، فيما يستبعد اللاعب الذي لم يطابق وزنه الفئة التي قام بالتسجيل فيها، وبعد تجاوز إجراءات الوزن يحصل اللاعب على بطاقة المشاركة، ثم يتعرف بعد ذلك على منافسيه في فئته إيذاناً ببدء المنافسات.

وتبلغ جوائز البطولة 225 ألف دولار، لأصحاب المراكز الأولى في كل فئة من الفئات المشاركة، و43 ألفاً للمشاركين في منافسات «ملك البساط».

5 أبسطة

وستقام المنافسات على 5 أبسطة، والفئات المشاركة تتضمن الناشئين من مواليد 2002 و2003، والبالغين من مواليد 2001 وما قبلها، والأساتذة 1 من مواليد 1989 وما قبلها، والأساتذة 2 من مواليد 1983 وما قبلها، وسوف تبدأ المنافسات غداً، وذلك لفئة الحزام الأزرق ناشئين وبالغين وأساتذة رجال وسيدات، فيما ستخصص منافسات اليوم التالي لفئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود بالغين وأساتذة، وأما نزالات «ملك البساط»، تقام لـ 8 من أساطير الوزن الخفيف في العالم، تم توزيعهم على مجموعتين، بحيث تضم الأولى كل من جواو جابريل دي سوزا، و وانكي تشاي، وكليبر فيرنانديز، ونوبوهيروا سيوادا، فيما تضم الثانية ايزاك دوديرلين، وتياجو ماكيدو، وديجو باتيستا، وتومويوكي هاشيموتو، على أن يلتقي لاعبو كل مجموعة مع بعضهم البعض بنظام الدوري من دور واحد، ثم يتأهل أول وثاني كل مجموعة ليلتقي أول الأولى مع ثاني الثانية والعكس بالعكس في نصف النهائي، ويتأهل الفائزان للمواجهة المرتقبة على لقب «ملك البساط» ويحصل الفائز منهما على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

اجتماعات وزيارة

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت اجتماعات عدة على مدار اليومين الأخيرين بدأت بزيارة الصالة نفسها التي ستستضيف الحدث، والاطمئنان على تجهيزاتها بالتعاون مع الشريك المحلي، ثم التقى طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو ورودريجو فاليريو السكرتير الفني مع ممثلين من المكتب الخاص لحاكمة طوكيو يوريكي كويكي التي أكدت حضورها منافسات اليوم الأول مع بعض من وزراء الحكومة اليابانية، وتم اعتماد الترتيبات الكاملة لبرنامج الزيارة وكل التفاصيل المتعلقة بها، فيما حضر ممثلون عن سفارة الإمارات باليابان هذا الاجتماع والتي تبذل جهداً كبيراً منذ فترة طويلة مع اللجنة المنظمة للبطولة بهدف إخراجها في أبهى صورة، ولا سيما أنها النسخة الخامسة التي تستضيفها اليابان، بعد النجاحات المتوالية التي حققتها النسخ الأربع الماضية.

مرحلة جديدة

ووصل منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس بعثة الإمارات في البطولة، والتقى طارق البحري صباح أمس، حيث اطمأن منه على سير كل الأحداث، وأكد الظاهري أن جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو دخلت في مرحلة جديدة اعتباراً من الموسم الجاري، حيث إنها باتت تركز على المستوى الفني العالي، وتنتقي من يشارك بها من اللاعبين واللاعبات المميزين والمصنفين حول العالم، ومن هنا أصبحت تعتني بالنوعية أكثر من اهتمامها بالأعداد، ومن هذا المنطلق تم إلغاء منافسات الحزام الأبيض في كل الفئات وهم المبتدئين، كما تم إلغاء منافسات الأساتذة 3 و 4 التي تقل فيها الإثارة، ما يعد تطوراً نوعياً مطلوباً للبطولة بعد أن صنعت لنفسها اسماً كبيراً على المستوى الدولي في السنوات الأربع الماضية.

نقاط في التصنيف الدولي

وقال الظاهري: يمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 200 نقطة في التصنيف الدولي السنوي، فضلاً عن أنها تحظى باهتمام إعلامي كبير على كل المستويات وأصبح يتابعها مئات الآلاف حول العالم، ويحسب لاتحاد الإمارات للجوجيتسو منذ دخوله على الخط في هذه الرياضة أنه رفع مستوى التنظيم للبطولات المحلية والخارجية، وأصبح نموذجاً مثالياً للاحترافية تحتذي به كل دول العالم سواء في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أو في سلسلة جولات أبوظبي غراند سلام التي تقام هذا الموسم في موسكو وطوكيو ولوس أنجليس وريو دي جانيرو وأبوظبي ولندن.

حضور رفيع المستوى

وتابع الظاهري: البطولة ستحظى بحضور رفيع المستوى هذا العام تتقدمه يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، وهي التي سبق لها أن حضرت النسخة الثالثة من هذه البطولة في العام قبل الماضي، وأبدت إعجابها بالتنظيم الاحترافي، وأشادت باهتمام الإمارات لتطوير إحدى الرياضات القتالية التي نشأت وتأسست قبل مئات السنين في اليابان، وأكدت أيضاً أن الرياضة تمثل جسراً مهماً لتعزيز العلاقات الدولية وتنمية التعاون المشترك والبناء بين الإمارات واليابان.

121

وصلت أمس وفود أندية الإمارات المشاركة في البطولة، فيما سيكتمل وصول الباقين صباح غد، حيث أكد 13 نادياً وأكاديمية مشاركتهم في تلك البطولة بواقع 121 لاعباً ولاعبة من أبناء الإمارات، وذلك في فئات الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود لمختلف الأوزان.