«يد الوصل» توافق على إعارة حارسه مقابل ثلاثي الشارقة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أبرمت إدارة الألعاب الرياضية بنادي الوصل والشارقة، صفقة من العيار الثقيل بساحات كرة اليد للموسم المقبل، والتي جاءت على سبيل الإعارة لمدة سنة واحدة لحارس مرمى الوصل محمد إسماعيل إلى الشارقة، مقابل إعارة اللاعبين بلال مال الله ورائد سعيد من الشارقة للوصل لمدة سنة واحدة، وانتقال نهائي لحارس الشارقة محمد عبد الله إلى صفوف الوصل.

وتم توقيع العقد مساء أمس بين إدارة الشارقة، ممثلة في محمد عبيد الحصان عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الألعاب الرياضية الجماعية بالشارقة، ومشرف اللعبة ناجي ربيعة، والحارس محمد إسماعيل.

وأعرب الحارس محمد إسماعيل، والذي يعد الأفضل على المستوى المحلي والخليجي بحراسة عرين فريق اليد بصفوف الوصل والمنتخب الوطني، عن سعادته بهذه الصفقة، والتي انتظرها طويلاً كتجربة احترافية أولى بمسيرته الرياضية التي امتدت لأكثر من ربع قرن، وكشف أنه قد سبق وشارك مع أندية شباب الأهلي والنصر خلال بطولتين سابقتين على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي، إلى جانب مشاركته مع فريق الجزيرة والسد القطري على المستوى العربي والآسيوي.

ووجّه محمد شكره الجزيل لإدارة نادي الوصل، وخاصة نبيل عبد الكريم الأب الروحي للعبة بالقلعة الصفراء، لمنحه هذه الفرصة، والتي انتظرها طويلاً، كما وجّه الشكر إلى إدارة نادي الشارقة التي منحته الثقة بالتعاقد معهم، وتمنى أن يكون عند حسن الظن، وأن يمثل إضافة جديدة للفريق، ليكمل منظومة التفوق، وتحقيق مزيد من البطولات والإنجازات التي لا تغيب عن قلعة الملك الشرقاوي بساحات لعبة الأقوياء.