الشراعية 43 قدماً تدشن سباقات «دبي البحري» 7 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أزاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الستار على البرنامج الزمني الكامل معلناً المواعيد الرسمية للسباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020 .

والتي ينظمها النادي اعتباراً من شهر سبتمبر وحتى مايو المقبلين، واعتمد مجلس إدارة النادي، فعاليات بحرية رياضية تراثية وحديثة تصل في مجموعها إلى 30 حدثاً متنوعاً لعشاق ومحبي الرياضات البحرية المختلفة.

وكذلك عدد من الهوايات التي تهم مختلف شرائح المجتمع، وحدد النادي يوم 7 سبتمبر المقبل موعداً لتدشين الموسم الرياضي الجديد 2019-2020، بإقامة الجولة الأولى لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، يليه مباشرة سباق الجولة الثانية من منافسات هذه الفئة يوم 21 من الشهر نفسه.

وتختتم فعاليات شهر سبتمبر أيضاً يوم 28، بإقامة الجولة الأولى لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والتي تجمع فئتين هما الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2003 كحد أقصى) والشباب 8-21 سنة (مواليد 1998 كحد أقصى).

حدث عالمي

ومن أبرز الأنشطة في الموسم، ينتظر أن تشهد شواطئ دبي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، إقامة حدث عالمي في الرياضات البحرية ينظمه النادي في إطار برنامج فعاليات الموسم الجديد 2019-2020 في الفترة من 5-7 منه، بينما سيكون مسك ختام الفعاليات الرياضية البحرية في عام التسامح 2019، بإقامة سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يوم 20 ديسمبر المقبل.

ويعود صوت محركات الدراجات المائية من جديد إلى شواطئ دبي مع نهاية شهر يناير 2020 وتحديداً يوم السبت الخامس والعشرين منه والذي يشهد إقامة سباق دبي (بطولة الإمارات الدولية 2020) والذي يجمع أبطال العالم من مختلف القارات، ويشهد شهر مارس وتحديداً الفترة من 3-7 منه، انطلاق الدورة السابعة والعشرين من معرض دبي العالمي للقوارب 2019.

مسك الختام

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن موعد مقترح لإقامة مسك ختام سباقات الموسم الرياضي البحري 2019-2020 سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والذي يقام سنوياً برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وهو الثامن عشر من أبريل المقبل، وفي حالة تعذر إقامة السباق للظروف الجوية يتم تأجيله لموعد احتياط هو الثلاثين من شهر مايو المقبل.

دعم متواصل

وحرص محمد عبد الله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للنادي على توجيه الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة.

وقال حارب إن البرنامج الزمني للسباقات والفعاليات الرياضية التي ينظمها النادي يتضمن ما يصل إلى 30 فعالية متنوعة رياضية وشبابية وتراثية وحديثة فضلاً عن المشاركات المجتمعية والمناسبات الوطنية التي درج النادي على المشاركة فيها سنوياً، مشيداً بدعم مجلس دبي الرياضي المظلة الراعية للنشاط الرياضي في الإمارة وكذلك تعاون اتحاد الإمارات للرياضات البحرية واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ولجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء.