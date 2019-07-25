مسلسل المفاجآت يتواصل على برمجة مسابقات اليد للموسم الجديد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يعيش اتحاد كرة اليد حالياً في دوامة عدم الاستقرار النهائي لبرمجة بطولات الرجال قبل انطلاق الموسم الجديد 2019 /‏2020، في ظل العديد من المفاجآت التي لم تكن بالحسبان، وتمثلت في رغبة نادي اتحاد كلباء بالتواجد ضمن بطولات فرق الرجال بالموسم المقبل، ومن ثم إعلان الاعتذار عن عدم المشاركة مع بداية هذا الأسبوع.

ومن ثم دخول بطولة الخليج على الخط، والتي أعلنت الكويت عن استضافتها خلال مارس 2020، هذا إلى جانب الاعتذار المفاجئ للإسباني «فيرناندو باربيتو» مدرب المنتخب الجديد، وكانت لجنة المسابقات قبل شهر قد أعلنت عن روزنامة مسابقات الموسم الجديد بإقامة بطولة السوبر في السادس من شهر سبتمبر المقبل.

والتي تجمع بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي بطل ووصيف الموسم الماضي، وانطلاق الدوري العام يوم 10 من نفس الشهر وبطولة السوبر الخليجي في 11 سبتمبر بمملكة البحرين الشقيقة، ويجمع بين بطلي دوري اللعبة في دولة الإمارات ومملكة البحرين، وأحدثت تغييراً بموعد إقامة بطولة كأس نائب رئيس الدولة ليقام خلال الفترة من 10 ولغاية 28 ديسمبر 2019، خلال توقف مباريات الدوري العام، كما سيتم تعديل مجموعتي الكأس بعد اعتذار كلباء، وسيختتم الموسم ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تمثل مسك ختام الموسم قبل بدء شهر رمضان المبارك.

وأكد نبيل عاشور الأمين العام للاتحاد، أن العديد من الأمور جاءت بشكل مفاجئ عما تم إعلانه سابقاً، ولكنها بنفس الوقت جميعها تحت السيطرة ووضع البرامج المناسبة للجميع، والتي تخدم اللعبة في الأندية والمنتخبات الوطنية، وأضاف أن الموسم المقبل لبطولات الرجال يتضمن (السوبر الإماراتي والدوري وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس رئيس الدولة)، وتم إلغاء بطولة كأس الإمارات بدواعي تكدس الموسم بالبطولات المحلية والخارجية.