شطرنج فتيات الشارقة يتصدر بطولة الإمارات للفئات السنية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تصدرت لاعبات نادي الشطرنج، والثقافة للفتيات بالشارقة بطولة الإمارات الفردية، وذلك للفئات السنية «ب» بتحقيقهن 9 ميداليات ملونة، تمثلت في 4 ذهبيات وفضيتين، وثلاث برونزيات، وجاءت الميداليات عن طريق كل من اللاعبة كواستيكا رافيندار.

والتي حصدت برونزية تحت 8 سنوات، واللاعبة كوشيكا سريدهاران وحصدت ذهبية تحت 10 سنوات، ونالت اللاعبة فاطمة سيف آل علي ذهبية تحت 14 سنة، وحصلت حنان خليل الحوسني على برونزية نفس الفئة، وحققت مريم حسين الحمادي فضية تحت 16 سنة، وأحرزت اللاعبة ريان محمد المازمي الميدالية البرونزية لنفس الفئة العمرية، وحصلت اللاعبة عائشة سرحان المعيني على الميدالية الذهبية تحت 18 سنة، وفازت اللاعبة شانيا ميشرا بالميدالية الذهبية تحت 20 سنة، فيما نالت اللاعبة عبير علي الميدالية الفضية للفئة السنية ذاتها.