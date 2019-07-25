«الدراجات» ضمن أنشطة كلباء

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

اعتمد نادي اتحاد كلباء إشهار لعبة الدراجات الهوائية، بدعم من الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، وحرصاً منهما على نشر الألعاب الجماعية والفردية على أبناء المدينة لاستغلال أوقات فراغهم بأنشطة رياضية وثقافية وإعطائهم فرصة لإثبات وتطوير مهاراتهم في أغلب الألعاب والأنشطة المتاحة في النادي.

وأكد خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس الإدارة، اهتمام النادي من خلال توفير الدعم التام لتسهيل ممارسة اللعبة في النادي، وحرص إدارة النادي على تقديم مختلف الرياضات والأنشطة الرياضية والثقافية لأهالي المنطقة، ويبدأ التسجيل في النادي للموسم الرياضي الجديد، من يوم 10 أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبلين، للبراعم والأشبال والناشئين مواليد (2004-2005).