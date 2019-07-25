سعود المعلا يتوّج أبطال العرب للشطرنج

وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، لحضور فعاليات بطولة العرب الفردية للمراحل السنية والتي يستضيفها الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، كما يترأس الشيخ سعود المعلا اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي التي ستقام في اليوم الأخير للبطولة، بالإضافة إلى حفل ختام البطولة وتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، وكانت البطولة قد انطلقت يوم السبت الماضي وسط مشاركة 16 دولة عربية، ووجه الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا الشكر إلى الاتحاد الأردني والنادي الملكي الأردني للشطرنج على استضافة البطولة، والتي شهدت تجمعاً عربياً كبيراً، وصل إلى ما يقرب من 275 لاعباً ولاعبة من 16 دولة عربية وهو رقم قياسي من اللاعبين واللاعبات، وهذا يدفعنا إلى مزيد من الجهد والعمل من أجل الارتقاء بالبطولات العربية التي تمثل نتاج تعاون الاتحادات العربية الأهلية مع الاتحاد العربي للبطولات سنوياً، كما وجه الشكر إلى الاتحاد الإماراتي للشطرنج وأندية اللعبة على مشاركتهم ودعمهم للبطولة وقال:العدد الكبير الذي يشارك في البطولة فخر للشطرنج الإماراتي، وله أهداف كثيرة في مقدمتها الاحتكاك ورفع التصنيف الدولي خاصة أن البطولات العربية تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة ومعتمدة رسمياً. عمان - البيان الرياضي

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