«جودو غرب آسيا» يعتمد بطولاته

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للجودو خلال اجتماعه الذي عقده بالعاصمة الأردنية عمان على هامش بطولة منتخبات وأندية غرب آسيا للجودو التي اختتمت، أمس الأول، برئاسة العراقي سمير الموسوي وحضور محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات نائب رئيس اتحاد غرب آسيا خطة الاتحاد لموسمي 2019-2020، بعد الاطلاع على مختلف التقارير الإدارية والفنية التي تهدف لتطوير اللعبة.

وقد اتخذت خلاله جملة من القرارات والتوصيات التي تبرز فيها الموافقة على استضافة لبنان لبطولتي الأشبال والبراعم للجودو، وذلك في أبريل 2020، على أن تستضيف الأردن خلال نوفمبر 2020 بطولتي غرب آسيا للشباب والناشئين للجودو، وذلك بالتنسيق مع نشاط الاتحاد العربي للجودو، بما يتوافق مع بطولاته ودوراته واجتماعاته الدورية.