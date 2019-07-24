الكشف عن ميداليات أولمبياد "طوكيو 2020"

المصدر: البيان الالكتروني

كشف اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو اليوم الأربعاء النقاب عن نماذج الميداليات، التي سيبدأ توزّيعا تحديداً بعد سنة واحدة تقريباً.

الميداليات، التي صممها جونيتشي كوانيشي، قدمت في حفل فخم في العاصمة اليابانية طوكيو.

حضر الحفل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

نقش على الميداليات، التي يبلغ قطرها 85 ملليمترًا، رمز الألعاب الأولمبية، وهي مصنوعة من معادن معاد تدويرها، تم جمعها من 6.21 مليون جهاز إلكتروني تم التبرع بها في جميع أنحاء اليابان، وفق (Agence France-Presse).

وقال آبي إنه يأمل أن يكون لألعاب العام المقبل تأثير مماثل للألعاب الصيفية للعام 1964 التي جرت في طوكيو كذلك.