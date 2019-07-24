سفارة الإمارات بأوزبكستان تحتفي بالرزوقي

المصدر: أوزبكستان- علي شدهان

احتفت سفارة الإمارات في أوزبكستان، باللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في العاصمة الأوزبكية طشقند تقديراً لفوزه الكاسح بمنصب رئاسة الاتحاد القاري للدورة الجديدة الممتدة حتى العام 2023، وشهد الاحتفالية المبسطة راشد علي المزروعي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة بأوزبكستان.

والدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحادات السعودية والعرب وغرب آسيا، عضو الاتحاد الدولي، وعلم جون رئيس الاتحاد الأوزبكي، وأشاد المزروعي بالإنجاز الكبير الذي حققه اللواء «م» الرزوقي، معتبراً فوزه بمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه إنجازاً للدولة ولرياضة الإمارات عموماً، مشيداً بالجهود التي يبذلها في سبيل الارتقاء بلعبة الكاراتيه في الإمارات وآسيا إلى مستويات أرفع.