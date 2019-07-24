«فيكتوري3» يتطلع للقب رابع جولات المونديال بأمريكا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتجه بوصلة أسياد البحار سفراء الإمارات في مؤسسة الفيكتوري تيم، إلى ولاية ميتشيغان الأمريكية التي تحتضن يوم الأحد المقبل، سباق جائزة سانت كلير للزوارق السريعة للفئة الأولى، والذي تستضيفه مدينة سانت كلير التي تقع في ميتشيغان شمالي شرق الولايات المتحدة.

ويشارك زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي في المنافسة القوية، مع 4 زوارق أخرى، أبرزها الزورق الأمريكي «مس غيكو 113»، بقيادة بطل العالم 8 مرات البريطاني ستيف كريتس والأمريكي جيمس شيبارد.

والزورق الاسترالي الإيطالي «أوف شور 222» بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا، ويطمح العديدي وآل علي في السباق المرتقب الأحد المقبل وأيضاً سباق الجولة الخامسة والأخيرة، الذي سيقام في مكان قريب لسانت كلير في مدينة ميتشيغان يوم 4 أغسطس المقبل، إلى تحقيق أفضل النتائج والفوز في الجولتين، لمواصلة الصدارة العالمية، التي يعتليها فيكتوري 3 حالياً والاقتراب أكثر وأكثر من حلم التتويج الأول في «بلاد العم سام».

الوفد إلى ميتشيغان

ويتوجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم وفد مؤسسة الفيكتوري تيم متوجهاً إلى ميتشغان، استعداداً لخوض المنافسات المرتقبة برئاسة المشرف العام على المتسابقين، بطلنا العالمي السابق محمد سيف المري إلى جانب الثنائي الطائر سالم علي العديدي وعيسى آل علي والطاقم الفني.

والذي سيسابق الزمن من أجل تجهيز زورق الفريق وهو الزورق الاحتياط، بعد تضرر الزورق الأساسي في سباق الجولة الثالثة التي جرت في ساراسوتا، مما يستدعي إجراء عمليات ترميم تحتاج وقتاً، ومن المنتظر أن يقوم الفريق الفني بإلحاق المحركات الخاصة بالزورق والتي تصل في قوتها إلى 2200 حصان «1100 لكل محرك ميركوري»، ثم يخضع الزورق للمزيد من التجارب في مياه نهر سانت كلير، والذي سيكون مسرحاً لأحداث مثيرة في الجولة الرابعة من بطولة العالم.

إصرار وعزيمة

وقال سالم علي العديدي قائد زورق فيكتوري 3 إنه هو وزميله في قمرة القيادة عيسى آل علي، عقدا العزم على مواصلة النتائج الإيجابية وتجاوز أحداث الجولة الماضية والتي جرت في خليج المكسيك بشاطئ ليدو في ساراسوتا بولاية فلوريدا والتي تعرض فيها الزورق للانقلاب قبل أمتار قليلة عن خط النهاية، وأضاف إنهما على دراية بحجم الضغوطات وتطلعات الجميع.

مشيراً إلى أنهما يستلهمان روح التحدي من رؤى قادتنا، لذلك سيكون تحقيق الفوز نصب أعينهما في سانت كلير يوم الأحد المقبل، ومن بعد ذلك بأسبوع واحد سباق مدينة ميتشيغان، ووجه العديدي الشكر إلى مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم برئاسة حريز المر محمد بن حريز وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة للدعم والمتابعة والاهتمام الكبير.

وكذلك المدرب والمشرف العام على المتسابقين، البطل العالمي محمد سيف المري والذي يرافق الفريق في كل الجولات للاستفادة من خبراته الطويلة كبطل للعالم 4 مرات في «الفئة الأولى».

مهمة صعبة

واعترف قائد زورق فيكتوري 3 بصعوبة المهمة في وجود أبطال عالميين يسبقونهما هو وزميله آل علي خبرة وتمرساً، ومن بينهم المنافس الشرس في الزورق الأمريكي «مس غيكو 113» بطل العالم 8 مرات البريطاني ستيف كرتيس وزميله الأمريكي جيمس شيبارد واللذين توجا باللقب الأمريكي في الكثير من السنوات والمرات، وأيضاً الزورق الأسترالي الإيطالي أوف شور 222 بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا.

أبطال الجولات

سباق كوكو بيتش: زورق «مس غيكو 113» من أمريكا

سباق بحيرة اوزاركس: زورق «فيكتوري 3» من الإمارات

سباق ساراسوتا: زورق «أوف شور 222» أسترالي - إيطالي