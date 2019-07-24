لوري «بطل أبوظبي» يتصدر السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاد الأيرلندي شين لوري إلى صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد فوزه بلقب بطولة أيرلندا المفتوحة العريقة، التي أقيمت في عقر داره، ليصبح ضمن المتأهلين لبطولة جولة موانئ دبي العالمية والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وبهذا الفوز قفز لوري من المركز الرابع إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد أن حصد 1665 نقطة، ليؤكد اللاعب أن فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، مطلع الموسم الجاري، كان بمثابة فأل خير عليه، واحتل بطل «السباق إلى دبي» السابق تومي فليتوود المركز الثاني في بطولة أيرلندا، ليكسب 1113 نقطة وينتقل من المركز 50 إلى المركز السادس، ويحجز مكانه في بطولة جولة دبي.