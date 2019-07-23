استقبال بالورود لمنتخب الجودو "وصيف" غرب آسيا

المصدر: وام

استقبل اتحاد الإمارات للجودو لاعبي منتخب المراحل السنية الفائزين ب 11 ميدالية ملونة ببطولة غرب آسيا بالورود في مطار دبي الدولي أمس عقب عودتهم من المملكة الأردنية وإحرازهم المركز الثاني للبطولة.

حضر الاستقبال عدد من مسؤولي الاتحاد وبعض أسر اللاعبين. ونقل لهم مسئولو الاتحاد تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على جهودهم وتمثيلهم المميز للرياضة الإماراتية في البطولة، وقبلها بطولتا أسيا في مكاو وهونج كونج، مما يؤكد سلامة قاعدة الفئات العمرية على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.

وأهدى أعضاء بعثة منتخب الأمل إنجازهم الرياضي للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكدين إصرارهم الدائم لرفع علم الدولة في كافة المحافل الخارجية التي سيشاركون فيها مستقبلاً.

وأكد علي حسن الدرمكي الحاصل على ذهبية فوق 100 كجم بأنه وكل زملائه سعداء بالإنجاز الذي رسم الابتسامة على وجوه أسرة الجودو والرياضة بشكل عام في الدولة.

وأثني الدرمكي على جهود كافة اللاعبين الذين شاركوا في البطولات الثلاث، مؤكدا أن منتخب الأمل يضم كوكبة من أصحاب المواهب القادرين على تحقيق الانتصارات والإنجازات في كافة البطولات.