«أبوظبي4» بطل افتتاحية مونديال «اكس كات» بإيطاليا

المصدر: ستريسا - البيان الرياضي

توج زورق «أبوظبي4»، بطلاً بجدارة للجولة الافتتاحية لمنافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات»، التي جرت فعالياتها على بحيرة ماجوري في مدينة ستريسا الإيطالية، بعد أن فاز بالسباق الرئيس الثاني أول من أمس، وكان قد حل أولاً أيضاً في السباق الرئيس الأول يوم السبت الماضي، ليتصدر الترتيب العام للبطولة العالمية، مع نهاية أولى جولاتها، برصيد 70 نقطة.

وتمكن زورق أبوظبي4 بقيادة كل من فالح المنصوري وشون تورنتي، من البقاء في المقدمة والصدارة، طيلة دورات السباق الست عشرة، كما تمكن من ضرب رقم قياسي في السباق الثاني عندما أنهى السباق في 40.59 دقيقة كي يكون الأفضل من ناحية الأرقام في المنافسة العالمية،.

ويوجه رسالة إنذار قوية لبقية المشاركين بأن حامل اللقب جاد في الدفاع عن لقبه في موسم 2019 وبقوة، في حين حل في المركز الثاني زورق «شرطة دبي 3» برصيد 56 نقطة، بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي وجاء ثالثاً زورق «بلو رو8» الأسترالي، برصيد 48 نقطة، بقيادة بال فيريك نيلسين وجان تريجفي براتين.

وتوج الفائزين في الختام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، في حضور رافاييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وجوزيف بوتيني عمدة بلدة ستريسا.

الريادة والتفوق

وقال سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي: كنا نهدف إلى أن نحرز المراكز الأولى في هذه الجولة وأن نحقق ما يضمن لنا الاستمرار في الحفاظ على اللقب العالمي في بقية الجولات، وقدم زورق أبوظبي 4 ما يرضي الطموح، بأن يتصدر السباقين الرئيسيين، ويحرز نقاطاً مهمة منحته الصدارة وتعطي الفريق شحنة معنوية كبيرة، كي يواصل المنافسة بنفس الحماس والقوة.

ولاشك أن الانجازات التي حققها الفريق في شهر واحد، كانت كفيلة بأن تضمن لفريق أبوظبي الريادة والتفوق العالمي في الرياضات البحرية خاصة وأن فريق أبوظبي قد صعد المنصة بمعدل مرتين كل أسبوع ولأربعة أسابيع متواصلة كي يكون الحصاد رفع علم الإمارات في أربع مدن أوروبية ومحطات دولية مختلفة.

لا سيما الإنجاز التاريخي بحصد اللقب العالمي للتحدي الكلاسيكي للفومورمولا2 الأسبوع الماضي وقال: عشنا حلماً حقيقياً بأن يكون الفريق حاضراً وبقوة في كل البطولات التي شارك من خلالها على مدار شهر كامل، وقدمنا سطوراً جديدة في صفحة الانجازات الرياضية الإماراتية.

إهداء

أهدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، الفوز بلقب أولى جولات بطولة العالم لزوارق اكس كات في إيطاليا، إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، لدعمهما الكبير للفريق في جميع المشاركات الدولية، وأكد أن هذا الاهتمام والرعاية البالغين من قادة النادي وراء هذه النجاحات العالمية المتواصلة.