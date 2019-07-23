جودو الإمارات وصيف بطولة غرب آسيا بـ11 ميدالية

المصدر: عمان - البيان الرياضي

احتل منتخبنا الوطني للجودو للفئات العمرية، مركز الوصافة في بطولة غرب آسيا للأشبال والناشئين والشباب للجودو، التي نظمها الاتحاد الأردني للجودو، بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا.

واختتمت أول من أمس بقاعة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة 285 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 دول، وقد حصد منتخبنا 11 ميدالية ملونة منها 3 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات، وجاء تتويج أمل الجودو الإماراتي، بالمركز الثاني الفضي، بعد أن واصل مشوار التألق في البطولة، بحضور احمد علي البلوشي سفير الدولة لدى الأردن.

حصاد منتخب الأمل

وشهدت منافسات اليوم الأخير في وزن فوق 90 كغ فوز لاعبنا حارب عبد الرحمن جمعة بالميدالية الذهبية في فئة الشباب، ليضيف ذهبية جديدة لذهبية لاعبنا علي حسن الدرمكي التي فاز بها في افتتاح البطولة في منافسات وزن فوق 100.

وكانت الذهبية الثالثة للاعبنا سعيد النقبي في وزن تحت 73، كما فاز راشد الحوسني ببرونزية وزن تحت 60 كغ ليضيفها لميداليات اليوم الأول على مستوى الناشئين، وكان اللاعب حارب جمعة قد فاز بالميدالية الفضية في وزن تحت 100 كغ في اليوم الأول.

فيما أضاف الفضية الثانية اللاعب أحمد فيصل تحت 55، وكانت الفضية الثالثة للاعبنا احمد جاسم الثميري في وزن تحت 60،وحقق الميداليات البرونزية كل من احمد الحوسني في وزن تحت 60، وسعيد النقبي في وزن تحت 73، وخالد الشحي في وزن تحت 66، وعبدالله نعمتوف في وزن تحت 73، وافتقد منتخبنا جهود لاعبه عيسى الثميري الذي تعرض للإصابة في مباراته الأولى في الدور التمهيدي في وزن تحت 73 كغ.

بن ثعلوب يشيد

وعبر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو عن سعادتهم في الاتحاد، بما حققه منتخب الأمل من نتائج مميزة مواصلة لتألقه الأسيوي، مؤكداً بأن ما تحقق في بطولتي مكاو وهونغ كونغ كان مبشراً لما تحقق في بطولة غرب آسيا التي احتضنها الاتحاد الأردني.

والتي أكد خلاها أبناء الإمارات بأنهم بحجم التحدي وكانوا عند حسن الظن بهم عندما أظهروا معدنهم النفيس خلال المنافسات القوية التي شهدتها البطولة، وبما يمثل حافزاً لمزيد من الاهتمام بمنتخبات وفرق المراحل العمرية للجودو،والتي تسير في الطريق الصحيح وفق خطط واستراتيجية الاتحاد، فاستحق هؤلاء الأبطال التكريم والتقدير لجهدهم الرائع خلال البطولات الآسيوية الثلاث.