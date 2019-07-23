نتائج لافتة لشطرنج الإمارات في بطولة العرب بالأردن

المصدر: عمان - البيان الرياضي

تواصلت النتائج الإيجابية للاعبينا ولاعباتنا المشاركين في بطولة العرب الفردية للشطرنج المقامة حالياً بالعاصمة الأردنية عمان والتي تختتم يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 16 دولة، حيث اعتلى لاعبنا سلطان الزعابي قمة مسابقة تحت 18 سنة، بالعلامة الكاملة في الجولات الثلاث ومتساوياً مع العراقي أحمد جمال.

وقدم لاعبنا حمد عصام مستوى متميزاً في مسابقة تحت 16 سنة بعدما سجل 3 نقاط في 3 جولات، فيما سجل حارب ناصر الشامسي وسلطان الدرمكي نقطتين، وفي نفس المسابقة للفتيات جاءت لاعبتنا عائشة سيف آل علي في المركز الثالث برصيد نقطتين، ونجحت مريم عيسى من تصدر مسابقة تحت 18 سنة للفتيات بالعلامة الكاملة في جولتين.

فيما نجح لاعبنا عمران الحوسني بطل العرب تحت 18 سنة الدخول بقوة على الصدارة بعد الجولة الثالثة في مسابقة تحت 20 سنة، حيث حقق 2.5 نقطة، وفي نفس المسابقة للفتيات تواصل روضة السركال بطلة العالم للناشئين تألقها في البطولة بعدما شاركت في هذه الفئة رغم صغر سنها ونجحت في تسجيل 1.5 نقطة في جولتين أمام بطلات العرب في هذه المرحلة، وحقق محمد سعيد الليلي وعبدالرحمن محمد الطاهر وخليفة خالد نقطتين في أول 3 جولات في مسابقة تحت 14 سنة للأولاد.

وجاء ترتيبهم الثالث، وسيطرت لاعباتنا على المراكز الأولى في مسابقة تحت 14 سنة للفتيات، حيث تصدرت القمة لطيفة الدرمكي برصيد 3 نقاط وتلتها فاطمة سيف آل علي برصيد 2.5 نقطة متساوية مع زميلتها حنان خالد ثم زينب درويش برصيد نقطتين.