السفارة السعودية بأوزبكستان تكرم الرزوقي لفوزه برئاسة «آسيوي الكاراتيه»

المصدر: أوزبكستان - علي شدهان

حظي اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بتكريم السفارة السعودية في أوزبكستان، تقديراً لفوزه الكاسح برئاسة الاتحاد القاري.

وذلك بحضور السفير السعودي هاشم السويلم، وعدد من أعضاء السفارة والقنصلية السعوديتين في العاصمة طشقند، والتونسي بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المتوسطي للكاراتيه، والدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحادات السعودية والعرب وغرب آسيا، ومختار سيف رئيس الاتحاد اليمني، وعدد من المدعوين.

وأثنى اللواء «م» الرزوقي على مبادرة الأشقاء في السعودية، مشدداً على أن فوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه لا يحسب له فحسب، بل لكل العرب، معاهداً على أنه سيعمل من أجل جميع أبناء أسرة «كاراتيه آسيا»، مهنئاً بفوز المنتخب السعودي للكاراتيه بالمركز الرابع للترتيب العام للبطولة الآسيوية برصيد 4 ميداليات متنوعة.

فيما عبر السويلم عن سعادته بفوز اللواء «م» الرزوقي بمنصب رئاسة الاتحاد القاري، معتبراً الإنجاز لكل العرب.

ميدالية برونزية

وعلى صعيد متصل، عادت بعثة «كاراتيه الإمارات» إلى الدولة، في ختام مشاركتها في منافسات النسخة 16 من البطولة الآسيوية للرجال والسيدات التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية، بمشاركة منتخبات 31 دولة، وحققت فيها «كاراتيه الإمارات» الفوز بالميدالية البرونزية لمسابقة فردي «كوميتيه» تحت 67 كغ عبر النجم أحمد سالم باصليب.

فيما احتلت اليابان المركز الأول برصيد 13 ميدالية، 6 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، وحققت السعودية أفضل نتيجة للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة الآسيوية للكاراتيه بنسختها الـ 16 في أوزبكستان بحصولها على المركز الرابع بـ 4 ميداليات، ذهبية و3 فضيات، فيما حلت الأردن ثامناً بـ 3 ميداليات، فضية وبرونزيتين، وجاءت الكويت في المركز 12 بخمس برونزيات.

النسخة 17 في إندونيسيا

وأسند الاتحاد الآسيوي للكاراتيه استضافة النسخة 17 من البطولة الآسيوية للرجال والسيدات إلى إندونيسيا في سبتمبر 2020 في مدينة بالي، حيث قام اللواء «م» الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي بتسليم علم البطولة إلى رئيس الاتحاد الإندونيسي ماندرجي سيادنجي بعد تسلمه من علم جون رئيس الاتحاد الأوزبكي باعتبار دولته قد استضافت النسخة 16 من البطولة القارية.