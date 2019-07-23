منتخب التنس يتأهب لكأس ديفيز وغرب آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل منتخب الإمارات للتنس، تدريباته اليومية في أكاديمية الحبتور للتنس في دبي، خلال المعسكر الذي يقيمه المنتخب، في إطار الاستعداد لبطولة كأس ديفيز، وبطولة غرب آسيا، والتي ستقام في الأردن خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك لما تضمه الأكاديمية من بنية تحتية متطورة ومميزة.

وتقدم مجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، بالشكر والتقدير إلى خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، على دعمه لرياضة التنس بشكل عام، والمنتخبات الوطنية على وجه الخصوص، من خلال استضافة التدريبات اليومية في القاعة المكيفة المغطاة في أكاديمية الحبتور للتنس، والعمل على توفير كل الإمكانات في نجاح المعسكر الداخلي للمنتخب قبيل سفره إلى الأردن، ودشن اللاعبون تدريباتهم تحت إشراف مدير المنتخب محمود البلوشي، والجهاز الفني بإشراف المدرب عمر بهروزيان.

وقال نائب رئيس الاتحاد أحمد عبد الملك أهلي: نثمن مبادرة مجموعة الحبتور الداعمة لتعزيز العمل الفني الذي تشهده رياضة تنس الإمارات في الوقت الراهن، وبما يسهم أن يحظى لاعبو منتخباتنا الوطنية للتنس، وبمختلف الأعمار، بأجواء تدريبية حضارية، تتناسب وتطلعاتهم، ولما تتوافر في أكاديمية الحبتور للتنس من إمكانات وعناصر مؤهلة للنجاح، وهذه المبادرة ليست الأولى من قبل مجموعة الحبتور الجهة الوطنية، بل هي امتداد لاستضافات سابقة، ودعم متواصل، وبما يسهم بنجاح جديد للرياضة الإماراتية.