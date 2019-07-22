«دبي لأصحاب الهمم» يطور المهارات والمواهب بفعاليات صيفية متنوعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل فعاليات «النشاط الصيفي» الذي ينظمه نادي دبي لأصحاب الهمم سنوياً، للأسبوع الثالث على التوالي، وهي الفعاليات التي تقام حتى 1 أغسطس المقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 200 من أصحاب الهمم من الجنسين، الذين تم تقسيمهم على 14 فريقاً، وفتح لهم النادي أبوابه مجاناً للمشاركة، والاستفادة من 26 برنامجاً في مختلف التخصصات، وتشهد فعاليات الأسبوع الثالث، إقامة ورش عمل ودورات تدريبية، في عدة أنشطة متنوعة، وأجمع المشاركون وأولياء أمورهم، وحتى الجهات المشاركة والداعمة للحدث، على أن تنوع الفعاليات ساهم في تنمية وتطوير مهارات ومواهب أصحاب الهمم، ويقدم برامج تناسب الجميع بحسب الاحتياجات والمواهب التي يريدون الاستفادة منها.

واعتبرت زينة جمعة، الاختصاصية الاجتماعية من مركز أفق للإبداع، أن الهدف الأساسي في النشاطات التي يتم تنفيذها، هو تشجيع أصحاب الهمم على التقوية والاعتماد على أنفسهم في المهارات الحياتية، كما أن وجودهم في النادي من شأنه أن يشجعهم على ممارسة النشاط الرياضي على المدى الطويل.