دبي تبحث ترتيبات استضافة «ماستر» الألعاب الإلكترونية

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد المستشار سعيد الطاهر، الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن دولة الإمارات ستكون على موعد في شهر نوفمبر المقبل مع بطولة الماستر «تيكن» المؤهلة لكأس العالم، والتي تستضيفها مدينة دبي في نوفمبر المقبل، وستقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط في إنجاز جديد للرياضة الإماراتية، وقال إنه يتم حالياً فتح قنوات للاتصال مع كافة الجهات والأندية الرياضية للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير، وتوفير كافة السبل المتاحة لتحقيق المركز الأول في هذا المجال، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجمعية، بنادي «إكسايل جيمينغ» في دبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة سعود عبدالله بن ساحم المهيري وانتصار الزعابي وطارق عبد السلام، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي والاستشاري للجمعية، وأكد الطاهر ، أهمية تكثيف الجهود في الأشهر المقبلة، من أجل تعريف المجتمع بأهداف الجمعية، وتأسيس قاعدة قوية للعبة.

كما جرت مناقشة سبل التعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشركة مايكروسوفت، مما يخدم الرياضات الإلكترونية في الدولة.