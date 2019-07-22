إطلاق أول دوري للبلياردو والسنوكر في الإمارات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

اعتمد الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، إقامة دوري للبلياردو والسنوكر على مستوى الإمارات لأول مرة في تاريخ اللعبتين، وذلك اعتباراً من العام الحالي، كما اعتمد إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على أن تنطلق النسخة الأولى بداية العام المقبل، وذلك ضمن خطط رئيس الاتحاد لتطوير اللعبة، وشملت خطط التطوير أيضاً البدء في إشهار اللعبة على مستوى العنصر النسائي.

لجنتان لمسابقة الدوري

وحصل «البيان الرياضي» على تفاصيل الخطط الجديدة في تصريحات خاصة للشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، حيث سيتم تشكيل لجنتين لمسابقتي دوري البلياردو والسنوكر تقومان بدوري لجنة المسابقات، وسيتم تشكيل اللجنتين واختيار الأسماء في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الاتحاد، وتختص كل لجنة بوضع اللوائح والقوانين للدوري بحيث ينطلق دوري السنوكر في شهر سبتمبر المقبل، على أن ينطلق دوري البلياردو في الشهر التالي (أكتوبر)، ويقام دوري السنوكر على المستوى الفردي وتنقسم التصفيات فيه إلى قسمين في أبوظبي ودبي، حيث تستضيف أبوظبي تصفيات المنطقة الغربية والعين وأبوظبي في مركز «السنوكر زون» بأبوظبي، فيما تقام التصفية الثانية في نادي الاتحاد في دبي ويشارك فيها لاعبو دبي والإمارات الشمالية، ويمتد دوري السنوكر بين 4 و5 أشهر.

رؤية

وبالنسبة لدوري البلياردو فسيقام بنظام الفرق لتمثيل الصالات والمراكز في الدولة، ويضم كل فريق 3 لاعبين ويشترط أن يكون بينهم لاعب مواطن ولاعب عربي، وسيتم اختيار الصالات التي تقام فيها منافسات البلياردو في اجتماع خاص للجنة المسابقات الشهر المقبل، ويُحدد في هذا الاجتماع الشروط والمعايير الخاصة بهذه الصالات، وجاءت فكرة تنظيم أول دوري للبلياردو والسنوكر وفقاً لرؤية رئيس الاتحاد ليكون اللاعبون في جاهزية نموذجية لتمثيل الدولة في المشاركات الخارجية في أي وقت، حيث يتيح استمرار النشاط طوال الموسم، فرصة التحضير الجيد للاعبين وفي الوقت نفسه اكتشاف مواهب جديدة.

كأس رئيس الدولة

واعتمد الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إطلاق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للبلياردو والسنوكر اعتباراً من يناير المقبل، ليكتمل برنامج استمرار النشاط طوال الموسم، ونوه إلى مشاركة الفئات الأربع التي شملها مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن هذه المشاركة سوف تضاعف من الفوائد والإيجابيات في ظهور مواهب جديدة وفي الوقت نفسه تقوية المنافسات بين اللاعبين، مشيراً إلى أن إشراك الصالات والمراكز المختصة بلعبة البلياردو يعطي الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في خطط الاتحاد التطويرية للعبة، ووجه رئيس الاتحاد بضرورة تجهيز فريق إعلامي لتغطية دوري البلياردو والسنوكر، لاسيما والمنافسات تقام في مختلف مدن الدولة.

استقطاب العنصر النسائي

ومن ناحية أخرى، يبدأ اتحاد البلياردو والسنوكر خلال الأيام المقبلة العمل في الترتيبات الخاصة بإطلاق نشاط البلياردو والسنوكر للعنصر النسائي، وتقوم الترتيبات على توفير مناخ مناسب لاستقطاب الفتيات لممارسة تدريباتهن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الاتحاد لتكوين منتخب نسائي يمثل الإمارات في المشاركات الخارجية.

شكر

وجه الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، الشكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، للعمل الدؤوب في سبيل التطوير وعلى رأسهم سلطان الجوكر أمين السر العام، كما أشاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وقال إن خطط التطوير الجديدة هدفها المحافظة على النجاح والتميز.