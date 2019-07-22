18 لاعباً يمثلون أجسام الإمارات في «آسيوية الصين»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، القائمة النهائية للمنتخب الوطني، الذي سيشارك في النسخة (53) لبطولة آسيا لبناء الأجسام والفيزيك والماستر، ولفئة الشباب، والتي ستقام في مدينة هاربين في الصين خلال الفترة من 24-30 يوليو الجاري، ويترأس البعثة التي تضم 22 شخصاً، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، وعضوية عضو مجلس الإدارة فيصل الزعابي، والجهاز الفني برئاسة المدرب المواطن زويد سالمين الزعابي، حكم الدولي محمد سالم عيسى، و18 لاعباً بفئتي الرجال والشباب، وهم: عمر المهيري، وإبراهيم الدوسري، وعلي حسن علي، ويونس حسن عبد الله، وعبد الله سالم السالم، وحمد أحمد حسين، ومحمد عبد الرحمن وأحمد حسين البلوشي، وناصر سويد خميس، ومنصور مبارك البلوشي وعبد الله حسن المرزوقي، وموسى البلوشي، وبدر محمد يوسف، ووليد خالد الشحي، ومحمد سبيل فيروز، وعبد الله مبارك وخليفة برمان، وأحمد عبد الله الياسي.