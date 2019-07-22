«آسيوي الشطرنج» يحتفل باليوم العالمي للعبة في العين

المصدر: العين - البيان الرياضي

احتفل الاتحاد الآسيوي للشطرنج في مدينة العين، باليوم العالمي للشطرنج، في التاريخ الذي تم اعتماده من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العام 1966، وذلك تزامناً مع اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد الدولي للشطرنج في مدينة باريس الفرنسية يوم 20 يوليو 1924.

وشهد الاحتفال الذي أقيم على هامش حفل ختام مهرجان أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الآسيوي للشطرنج، في حضور هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وعلى صعيد نتائج بطولة أكاديمية الاتحاد للناشئين، فاز هاشم العيسى من الأردن بالمركز الأول، وحل الأمريكي يوسف الجافي ثانياً، وجاء الإماراتي أحمد الكعبي ثالثاً.