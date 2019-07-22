«أبوظبي 4» بطل المرحلة الأولى و«شرطة دبي 3» ثالثاً

المصدر: ستريسا - البيان الرياضي

حقق زورق أبوظبي 4، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، لقب السباق الرئيس الأول، والمرحلة الأولى من الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، والمقامة حالياً في مدينة ستريسا الإيطالية على بحيرة ماجوري، بعد أن تمكن من خطف لقب السباق والصدارة منذ بداية المنافسة وحتى النهاية، والتي شهدت مشاركة 13 زورقاً و26 متسابقاً في أولى جولات المونديال البحري، وحل ثانياً زورق مارتيمو الأسترالي، بقيادة توم باري كوتر وروس ويلتون، وجاء ثالثاً زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

تألق كبير

وسجل زورق أبوظبي 4 تألقاً كبيراً، منذ الانطلاقة الأولى، حيث انطلق من المركز الثالث في البداية، بحكم إحرازه للمركز الثالث في سباق كسر الكيلو، وتمكن من التقدم للأمام بسرعة كبيرة في أولى دورات السباق، كي يتصدر المنافسة منذ الدورة الأولى، وجاءت الدورات التالية مثيرة بينه وبين زورق شرطة دبي، والذي حاول التقدم للأمام، ومع بدء الدورة الثالثة عشر، يتجه زورق أبوظبي 4 كي ينهي ثاني الدورات الطويلة الإجبارية في المسار، كي يستغل زورق شرطة دبي الفرصة ويتصدر السباق لدقائق، ويعود بعدها بدورة لكي ينهي الدورة الطويلة، ويستعيد زورق أبوظبي 4 الصدارة، ويتراجع زورق شرطة دبي للمركز الثالث، بعد أن كان في المركز الثاني والوصافة، وينهي زورق أبوظبي المرحلة الأولى بنجاح كبير، ويحصد أول 35 نقطة في بداية الجولة، في حين أحرز زورق مارتيمو 30 نقطة، وزورق شرطة دبي 26 نقطة، وحقق الزورق الإماراتي بهذه النتيجة تفوقاً ملموساً في المرحلة الأولى، وينتظر أن يكمل هذا التفوق بنتيجة إيجابية في المرحلة الثانية والختامية من المنافسة.

مستوى احترافي

وتوج الفائزين في الختام، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ورافاييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وجوزيف بوتيني عمدة بلدة ستريسا، وتوجه سعيد حارب بالتهنئة إلى فريق أبوظبي، وقال: المستوى الاحترافي يتطور للأفضل من خلال فريق أبوظبي، والتكتيك الفني عالٍ جداً على مستوى العمل الجماعي في الفريق، ولمسنا وجود فريق فني متكامل، تمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة، خاصة بين المتسابقين في الزورق و«الراديو مان» من على البر، وللحق فريق أبوظبي متكامل، وجميع فرقنا نشهد لها بالكفاءة والتميز، وأضاف: لا نستهين بزورق شرطة دبي، والذي حقق المركز الثالث، وأتوقع أن تكون المنافسة قوية في الجولات المقبلة.

تميز دائم

وتحدث حارب عن المشاركة والحضور الإماراتي في منافسات الإكس كات العالمية، وقال: نحن سعداء بأن زوارق الإمارات دائماً تتميز، والرياضة البحرية أصبحت مميزة على مستوى العالم، وثقة الاتحاد البحري بما تقدمه الرياضة البحرية في دولة الإمارات، ثقة كبيرة جداً، وخاصة في سباقات الزوارق، وأكبر دليل، هو ثناء رئيس الاتحاد الدولي دوماً على الإنجازات التي تتحقق، فلا نستغرب أننا نتصدر بطولة العالم، ونفوز بلقبها، لأنه ما يتوفر من بنية تحتية لهذه الرياضة والدعم اللا محدود لهذه الرياضة، هو دعم كبير، وبالتحديد في بطولة الإكس كات، والتي ولدت في الإمارات، وكانت هي البديل عندما تعرضنا إلى مواقف في بطولة العالم للفئة الأولى، والاتحاد الدولي يثق تماماً بأن الإمارات قد احتضنت هذه الرياضة، ودعمتها بقوة، والآن تنجز زوارقنا وتبدع من خلالها، ونحن سعداء بهذا الإنجاز على المياه الدولية، وقد شهدنا ذلك عبر هذه البطولة في الصين والآن في ستريسا الإيطالية، وهي المدن الإيطالية التي شهدت ولادة هذه السباقات في بدايتها منذ زمن بعيد.