مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي في أكتوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في المنطقة، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويؤكد المؤتمر الدور الريادي للدولة بالمنطقة في تعزيز وتشجيع الذكاء الاصطناعي الرياضي، ويقدم المؤتمر صورة متكاملة عن قدرة الذكاء الاصطناعي في تعزيز كل جوانب صناعة الرياضة العالمية، وسيكشف المعرض عن أحدث التقنيات الذكية الخاصة بهذا المجال، وأحدث التجارب العالمية الناجحة في استثمار الذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع الرياضي، من خلال تحليل أكبر قدر من البيانات لأداء اللاعبين والفرق.

كما سيتم تقديم أفضل المؤسسات والشركات التي تقود السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي، وأثبتت التجارب أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة يساهم في زيادة نسبة العائدات وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين مستوى تقييم أداء اللاعبين والفرق، ويساعد المؤسسات الرياضية في اكتشاف المواهب، عبر جمع وتقييم البيانات الدقيقة عن حركة اللاعبين وأسباب الإصابات المحتملة والجوانب التكتيكية ومستوى سرعة اللاعب، وغيرها من البيانات التي تساعد على التنبؤ بالموهبة في وقت مبكر وتطويرها، وصولاً إلى صناعة الأبطال الرياضيين، وهو الأمر الذي يساعد في تنمية الاستثمار في المجال الرياضي. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من صناع القرار في الرياضة العالمية ومستثمرين في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرياضي ووزراء الذكاء الاصطناعي حول العالم ونجوم رياضيين دوليين ومفكرين أكاديميين.