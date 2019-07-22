8 ميداليات ملونة لأبطال الجودو في بطولة الأردن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تألق منتخبنا الوطني للجودو في بطولة غرب آسيا للأشبال والناشئين والشباب التي انطلقت أول من أمس في العاصمة الأردنية عمان، بإحرازه 8 ميداليات ملونة منها ذهبية و3 ميداليات فضية و4 برونزيات، مما مكنه احتلال المركز الثاني وصيفاً في الترتيب العام على مستوى الناشئين، بعد منتخب الأردن صاحب الأرض والجمهور.

وتمكن لاعب منتخبنا علي حسن الدرمكي من الفوز بذهبية وزن فوق 100 كغ بفوزه في المباراة النهائية على بطل الأردن بعد مباراة جماهيرية مثيرة كان فيها الدرمكي بمستوى التحدي.

وحصد اللاعب حارب جمعة الميدالية الفضية في وزن تحت 100 كغ بعد أن كان قريباً من الذهبية، فيما أضاف الميدالية الفضية الثانية اللاعب أحمد فيصل تحت 55، وكانت الميدالية الفضية الثالثة للاعبنا أحمد جاسم الثميري في وزن تحت 60 كغ، وحقق الميداليات البرونزية كل من أحمد الحوسني في وزن تحت 60، وسعيد النقبي في وزن تحت 73، وخالد الشحي في وزن تحت 66، وعبدالله نعمتوف في وزن تحت 73، وافتقد منتخبنا جهود لاعبه عيسى الثميري الذي تعرض للإصابة في مباراته في الدور التمهيدي أمام لاعب الأردن في وزن تحت 73 كغ.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو في اتصال هاتفي برئيس البعثة محمد جاسم أمين السر المساعد، بما حققه منتخب الأمل من نتائج في البطولة، مؤكداً أن استراتيجية الاتحاد تسير وفق ما خطط لها بمنح الفرصة كاملة للأشبال والناشئين والشباب لمزيد من الاحتكاك أمام مستويات ومدارس مختلفة، متمنياً مواصلة الجهد والتألق في بطولة الشباب التي تختتم اليوم.