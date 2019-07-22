«رأس الخيمة لأصحاب الهمم» يكرّم أصحاب الإنجازات

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان الرياضي

شهد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات احتفالية ختام الموسم التي أقامها نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، وشملت تكريم أصحاب الإنجازات الذين شاركوا ضمن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، لما حققوه من إنجازات مبهرة وميداليات مختلفة خلال الموسم الرياضي الماضي.

كما تم تكريم شركاء النجاح والرعاة، وجاء ختام الحفل السنوي تحت شعار «الهمم احتضنتها القمم»، كما حضر الحفل الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا ورئيس نادي خورفكان للمعاقين، وعدد من مديري مناطق رأس الخيمة التعليمية وقيادات نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، وأيضاً حضور عدد من الشركاء والداعمين.