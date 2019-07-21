اتحاد الكرة الطائرة يسمح للمقيمين بالمشاركة في المسابقات المحلية

المصدر: وام

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة السماح لكافة المقيمين بالدولة بالمشاركة في المسابقات المحلية بغض النظر عن فترة الإقامة تنفيذا لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الهادف لتوسيع قاعدة الممارسة، وضخ كفاءات جديدة لإثراء الفعاليات المختلفة.

وقال الدكتور احمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة - خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مساء أمس في مقره بدبي - انه سيتم الالتزام بالضوابط الأخرى المتعلقة بعدم القيد في اتحاد آخر كلاعب محترف بآخر موسمين، وكذلك عدم خضوع اللاعب لأي عقوبات من أي اتحاد.

وأضاف الأمين العام: ناقشنا مشاركة منتخب السيدات بخليجي الكويت في شهر أكتوبر المقبل، ومن جهتنا فإن المنتخب جاهز لكننا ننتظر الاعتمادات المالية من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية، لمعسكر الإعداد، وفي حال توافر الدعم المالي سوف يشارك المنتخب.