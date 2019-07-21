أحمد باصليب ينتزع برونزية «كاراتيه آسيا»

المصدر: أوزبكستان-علي شدهان

انتزع أحمد سالم باصليب نجم «كاراتيه الإمارات»، الميدالية البرونزية لمسابقة فردي «كوميتيه» رجال تحت 67 كغم في البطولة الآسيوية بنسختها الـ 16، المتواصلة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد مشوار حافل بـ «المطبات» والصعوبات وسوء القناعات التحكيمية، التي حالت بينه وبين الذهاب أبعد من محطة الحصول على برونزية آسيا!

وبدأ مشوار باصليب صعباً جداً، عندما واجه أحد أبرز نجوم البطولة القارية، الياباني شينو هارا، وخسر في اللحظات الأخيرة، وبصعوبة بالغة، بنتيجة 2/‏‏1، لينتقل هارا إلى النهائي، ناقلاً معه باصليب لمواجهة الكوري الجنوبي لي جون في مباراة انتهت بالتعادل 5/‏‏5، لتلعب خاصية الأفضلية مع باصليب، وتمنحه فرصة اللعب مع النيبالي ريجلاي نيبان، ويحقق باصليب الفوز العريض برباعية نظيفة، قبل أن يلحق هزيمة مماثلة بمنافس صعب جداً، هو الهندي شارما برانيا، بنتيجة 4/‏‏3، ليحقق باصليب الفوز بالميدالية البرونزية بكل جدارة واستحقاق.

مرحلة التصفيات

وعلى صعيد المسابقات الأخرى في البطولة الآسيوية، ودع لاعب «كاراتيه الإمارات»، مروان عبد الله المازمي، البطولة، ولحقه زميله حماد الغفلي في الخروج، قبل أن تلحق حوراء محمد عباس بزميليها المغادرين، فيما ودع ثلاثي «الكاتا»، المؤلف من مروان المازمي وأمين العوضي وخليفة العبار، منافسات البطولة الآسيوية.