مجلس أمناء الأولمبياد الخاص يعتمد تقرير 2018-2019

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اجتمع مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة للاطلاع على آخر المنجزات والتطورات التي تم العمل عليها كما تم الاطلاع على الأجندة السنوية لعام 2019 -2020 لجميع فعاليات والبرامج الموجهة لأصحاب الهمم ولكافة أفراد المجتمع، وتم اعتماد التقرير النهائي للمؤسسة لعامي 2018-2019 .

وافتتحت معالي شما بنت سهيل المزروعي الاجتماع وعبرت عن اعتزازها بقيادة هذه المؤسسة التي يعمل فريق عملها برفقة أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية لصنع أبطال رياضيين في كافة الرياضات ولدعم دمجهم في المجتمع من خلال البرامج الأخرى المصاحبة.

ثم عرض طلال الهاشمي المدير التنفيذي للمؤسسة عرضاً تقديمياً أطلع أعضاء المجلس من خلاله على آخر الإحصائيات والمنجزات لمنتخب الإرادة المشارك في الألعاب العالمية والإنجاز التاريخي المشرف لهم بالإضافة إلى التقارير المؤسسية والإدارية.

مُنجزات

بعد ذلك قامت ليلى الحجاج مديرة إدارة المبادرات والصحة في المؤسسة بإطلاع الأعضاء على آخر المنجزات في جميع برامج الأولمبياد الخاص ومنها برنامج الرياضيين صغار السن، برنامج الأسر، برنامج الرياضيون القادة، برنامج فحوص اللاعبين، برنامج الفن الموحد، برنامج مدارس الأبطال الموحدة وبرنامج الذكاء الاصطناعي الموحد والتي تهدف جميعها إلى إطلاع اللاعبين على تجارب مختلفة تكسبهم مهارات متعددة في مختلف المجالات.

وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد التقرير النهائي للمؤسسة لعامي 2018-2019 والذي يوثق إحصائيات النمو ومشاركة منتخب الإرادة في بطولتي الألعاب الإقليمية والعالمية بالإضافة.

شراكة

وعلى هامش الاجتماع تم توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي و Integreat Center وهو مركز يقدم خدمات لأصحاب الهمم في عدة مجالات تفتح أبواباً جديدة أمام أصحاب الهمم ليصبحوا أكثر فعالية ودمجاً في محيطهم ومجتمعهم. وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في جميع برامج المؤسستين لدعم الدمج المجتمعي الشامل. ووقع الاتفاقية كل من طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي وأيوكتا ثاكور عضو مؤسس في مركز Integreat .

وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «سعداء اليوم بعرض منجزات المؤسسة على أعضاء مجلس الأمناء ونتطلع إلى نجاحات جديدة ومنجزات وطنية بالتعاون مع جميع شركائنا، ونثمن توقيع الاتفاقية مع مركز Integreat الذي يعد من أهم المراكز التي تعطي الفرصة لأصحاب الهمم ليكتسبوا خبرات ومهارات مختلفة وجديدة وبالتالي دمجهم بشكل أكبر في المجتمع».

ومن جانبها قالت أيوكتا ثاكور عضو مؤسس في مركز Integreat : «تشرفني وتسعدني هذه الشراكة الجديدة ونتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسة تشترك في نفس شغف مركز Integreat في تمكين الأشخاص من أصحاب الهمم من جميع مجالات الحياة، والذي يعد عاملاً رئيسيًا في إنشاء قصص نجاح للقبول والتكامل حتى يتمكن الأشخاص من رؤية ما يمكن لأصحاب الهمم فعله وتذكيرهم بالتركيز على قدراتهم. سنعمل معًا على التركيز على إبراز نقاط القوة لدى الأشخاص ذوي القدرات المتنوعة والسعي من أجل الاعتراف بهم واحترامهم. نحن نثق تماماً في أن مبادراتنا سوف تسهم في جعل جميع أفراد المجتمع فعالين وممكنين، بغض النظر عن اختلافاتهم».