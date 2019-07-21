«أبوظبي 4» ثالث المنطلقين في ختامي «إكس كات» ستريسا

المصدر: ستريسا - البيان الرياضي

حقق زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون المركز الثالث من خلال منافسات سباق كسر الكيلو والذي أقيم قبل انطلاق المرحلة الرئيسية الأولى للبطولة وأحرز زورق أبوظبي 4 زمناً وقدره 2,27,616 ثانية، في حين أحرز المركز الأول في سباق الزمن الأفضل زورق مارتيمو 12 الأسترالي بزمن وقدره 2,26,426 ثانية، وحل ثانياً زورق بلو رو الأسترالي 8 بزمن وقدره 2,26,753 في حين حل زورق أبوظبي 5 في المركز السادس، وكان زورق أبوظبي 4 قد عانى من عطل بسيط في الزورق ساهم في عدم تحقيقه للزمن المطلوب والمنشود، وتنطلق البطولة بمشاركة قوية لثلاثة عشر زورقا يتقدمهم حامل اللقب زورق أبوظبي4 وبمشاركة زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير ثالث العالم الموسم المنصرم وحضور زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

ويسدل الستار على أحداث وتفاصيل الجولة الافتتاحية اليوم مع انطلاق السباق الرئيسي الثاني للمنافسة والذي ينطلق في تمام الخامسة والثلث عصراً بتوقيت إيطاليا، وسنكون على موعد مساء اليوم بالتعرف على هوية أصحاب الصدارة والترتيب العام في البطولة مع نهاية الجولة الأولى من البطولة والتي تضم مرحلتين أقيمت الأولى بالأمس وتنطلق الثانية اليوم حيث تقام كل مرحلة على حدة وبشكل منفصل.

ويشارك مجموعة من كبار النجوم في الجولة الافتتاحية.