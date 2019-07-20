الكعبي يحصد برونزية أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج

المصدر: العين - البيان الرياضي

حصد البطل الإماراتي أحمد الكعبي المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية في فئة الناشئين لبطولة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج لعام 2019 برصيد خمس نقاط، بعد فوزه بخمس مباريات وخسارتين أمام البطل والوصيف، وحصل على الميدالية الذهبية هاشم العيسى من الأردن بعد فوزه بالمركز الأول لفئة الناشئين بالمهرجان متساوياً بعدد النقاط مع الأمريكي يوسف الجافي من أصل مصري الذي جاء في المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية برصيد خمس نقاط ونصف، حيث تعادلا سوياً في مباراة القمة، إلا أن هاشم خسر من الإماراتي خليفة الكعبي بينما خسر يوسف من الإماراتي سالم الكعبي.

واستطاع الأمريكي من أصل سوري موفق القداح، أن يفوز بالمركز الأول في فئة الأشبال بعد فوزه على جميع منافسيه وحصوله على ست نقاط ونصف من سبع جولات ضمن فعاليات مهرجان الأكاديمية والتي اختتمت في مدينة العين برعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، واستطاع موفق فرض سيطرته على البطولة منذ بدايتها حتى نهايتها ليكسب البطولة بجدارة واستحقاق.

وجاءت في المركز الثاني رولا الجندي من جمهورية مصر العربية برصيد ست نقاط وخسارة وحيدة أمام القداح بينما فاز فيصل العيسى من المملكة الأردنية الهاشمية بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.