اليوم انطلاق بطولة العالم لزوارق «إكس كات»

المصدر: ستريسا - البيان الرياضي

على ضفاف بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا وفي بلدة ستريسا الساحرة بالتحديد، تنطلق اليوم منافسات السباق الرئيسي الأول للجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الاكس كات بمشاركة 13 زورقاً، وتحمل هذه المياه لحامل اللقب فريق أبوظبي مهمة في غاية الصعوبة، حيث إنه مطالب بالاستمرار في الحفاظ على اللقب من خلال الجولة الافتتاحية، ويدخل زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي المنافسة والأعين عليهما بحكم الفوز في الموسم الماضي باللقب العالمي للمرة الأولى، كما يشارك أيضاً زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير والذي حل ثالثاً في الموسم الماضي على مستوى البطولة، وتعد بطولة العالم للاكس كات من البطولات الحديثة على خارطة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، حيث انطلقت منذ 2011 واستمرت وبنجاح في كل موسم كي تكون من أهم بطولات الاتحاد.

وتبدأ المنافسة اليوم بمشاركة قوية أيضاً من زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وأيضاً مشاركة زورق رهيب الكويتي بقيادة عبد اللطيف العماني، والمشاركة القوية لصاحب الأرض جيوفاني كاربتيلا على زورقه تريبل أوف شور 222، وتواجد النخبة من المحترفين والأبطال في المسابقة.

وتنطلق تحديات اليوم مع سباق كسر الكيلو والذي سيبدأ في تمام الحادية عشرة وعشرين دقيقة صباحاً، ويستمر حتى الثانية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة، وقررت اللجنة المنظمة إقامة السباق الخاص بكسر الكيلو بإعطاء مساحة من الزمن لكل الزوارق المشاركة، ثم تأهل أصحاب أفضل خمسة أزمنة إلى المرحلة النهائية والتسابق معاً لمدة عشرين دقيقة عبر المسار لإحراز الزمن الأسرع، ولاحقاً يتم اختيار الأوائل حسب نتائجهم في التصفية الختامية وهو ما يحدث للمرة الأولى بتطبيق هذا القانون، والجدير بالذكر أن الخمسة الأوائل سيمتلكون فرصة الالتفاف الأقرب نحو البوابة الأولى في المسار.

وبعد سباق الزمن يتم إعلان ترتيب الاصطفافة وانطلاقة السباق الرئيسي الأول، والجدير بالذكر أن نقاط اليوم الأول منفصلة تماماً عن نقاط اليوم الثاني في المنافسة، حيث إن السباق تمنح لكل سباق على حدة. وتم إعداد مسار السباق على بحيرة ماجوري وعلى شكل شبه طولي، ويعتبر المكان الذي تم اختياره لإقامة المنافسة ملائماً جداً من أجل انطلاق السباق، ويبلغ عدد البوابات الهوائية في المسار ست بوابات هوائية تدور على مسار يبلغ طوله 4.32 أميال بحرية، وتم تحديد دورات السباق بحيث تكون 13 دورة بالإضافة إلى ثلاث دورات طويلة إجبارية.

دفاع عن اللقب

في صفوف الفريق الإماراتي المليء بالعتاد والكوادر الوطنية المتميزة، يبرز نجم الفريق فالح المنصوري كي يدافع عن لقب البطولة، والذي حققه في الموسم الماضي للمرة الأولى عبر المنافسة العالمية مع زميله في الزورق شون تورنتي، وأكد المنصوري أن مهمة الدفاع عن اللقب ستكون معقدة في البداية، حيث إن هناك 14 زورقاً مشاركاً وجميعها تنشد الفوز في المرحلة الأوروبية من البطولة، وقال: السباق الأول اليوم سيكون مهماً للجميع من أجل التعرف على القدرات والإمكانات الخاصة ببقية الفرق والزوارق، نريد أن نسجل اليوم بداية قوية في بداية دفاعنا عن اللقب وأن نبدأ مرحلة جمع النقاط في السباق الأول.

ولفت المنصوري النظر إلى قدرات بعض الزوارق والتي من المفترض عدم الاستهانة بها أبداً خاصة زورق الإيطالي جيوفاني كاربتيلا تريبل أوف شور 222 والذي يعد من قدامى المشاركين في البطولة وقادر على أن يصنع المفاجأة في أي وقت، وقال: هو أحد المشاركين الذين يمتلكون قدرات وحيل كثيرة في المنافسة، وبصراحة أعتبره منافساً قوياً وصريحاً في مسار السباق.

ووجه فالح الأهمية الكبيرة أيضاً لسباق كسر الكيلو والذي سينطلق اليوم قبل انطلاقة السباق الرئيسي، معتبراً أنه في غاية الأهمية، حيث يحدد مقاعد وأماكن الزوارق المشاركة في المنافسة، وقال: الطريق للسباق الرئيسي هو عبور سباق الزمن الأفضل بالنتيجة الأفضل، وسيكون هو الاختبار الحقيقي قبل السباق اليوم.