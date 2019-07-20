انطلاق بطولة غرب آسيا للجودو في الأردن اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان منافسات الدور التمهيدي لبطولة منتخبات وأندية غرب آسيا للأشبال والناشئين والشباب لفردي الجودو للجنسين بمشاركة منتخب الإمارات للجودو، والتي ينظمها الاتحاد الأردني للجودو بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 10 دول.

وانتظم منتخبنا في مقر إقامة وفود البطولة استعداداً للمشاركة الإيجابية في منافساتها، حيث يتوقع أن تشهد البطولة تنافساً مثيراً بين اللاعبين لتقارب المستويات.. وضمت بعثة منتخبنا الوطني للجودو التي يرأسها محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات للجودو، نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للجودو، المدرب الياباني هاراجوتشي نويا، 6 لاعبين هم: علي حسن الدرمكي الذي يشارك في منافسات وزن فوق 100 كجم، وحارب جمعة في وزن فوق 90 كجم، وأحمد النقبي وأحمد جاسم الثميري في منافسات وزن تحت 60 كجم، وراشد الحوسني في وزن تحت 66 كجم، وعيسى الثميري في منافسات وزن تحت 73 كجم، وستكون مشاركة أبطال الجودو حسب القرعة التي جرت مساء أمس.

وتشهد بطولة غرب آسيا التي سيكون حفل افتتاحها الرسمي عصر اليوم مشاركة المنتخب السعودي للسيدات والذي يشارك لأول مره في تاريخ الجودو السعودي في بطولات غرب آسيا وذلك بمشاركة ثلاث لاعبات، وهن: حصة المليكي، ومريان بنت بكر، ومريم أبوحربش.. وسبق للجودو النسائي السعودي المشاركة الأولى الاستثنائية للاعبة الجودو السعودية وجدان شهرخاني، التي شاركت في دورة أولمبياد لندن 2012، في مسابقة وزن 78 كغم والتي خطفت أضواء الأولمبياد آنذاك.