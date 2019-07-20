منتخبنا على عرش آسيوية الجوجيتسو بـ 11 ميدالية

المصدر: أولان باتور - البيان الرياضي

لم يختلف أداء لاعبات المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية الرابعة للجوجيتسو بمنغوليا، عما حققه اللاعبون وعلى درب الإنجازات حلقت فتيات الإمارات بأربع ميداليات في منافسات البطولة التي اختتمت أمس بصالة قصر المصارعة بالعاصمة المنغولية أولان باتور.

بداية الغيث كانت مع الذهبية التي حققتها مريم العامري في وزن فوق 70 كجم، فيما فازت وديمة اليافعي بفضية وزن 45 كجم، وحلّقت بشاير المطروشي ببرونزية وزن 63 كجم، ومثلها حصلت مها الهنائي على برونزية 57 كجم.

وتربعت الإمارات على عرش البطولة بعد أن وصل مجموع ميدالياتها إلى 11 ميدالية بواقع أربع ذهبيات وفضية وست برونزيات وكان الذهب من نصيب فيصل الكتبي في وزن 85 كجم، وعمر الفضلي في وزن تحت 62 كجم، وزايد الكثيري في وزن تحت 56 كجم، ومريم العامري في وزن فوق 70 كجم.

فضية وحيدة

أما الفضية الوحيدة فكانت لوديمة اليافعي، فيما كانت الست برونزيات من نصيب يحيى الحمادي وسلطان آل علي وعلي الغيثي ومحمد السويدي وبشاير المطروشي ومها الهنائي.

وحلت في المركز الثاني في الترتيب العام تايلاند بست ميداليات بواقع أربع ذهبيات وبرونزيتين، وثالثة جاءت كوريا الجنوبية بذهبيتين وفضية.

حضر منافسات الأمس عبدالله عبد الرحمن الطنيجي سفير الدولة لدى منغوليا، ومكتوم راشد الحبسي القنصل العام للسفارة، واليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو ومبارك المنهالي مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الآسيوي.

وجاءت ميداليات لاعبات المنتخب الوطني عن جدارة واستحقاق بعد أداء قوي من الجميع في ظل مواجهة منافسات من الطراز الأول على مستوى القارة.

إنجازات لاعبات الإمارات أكدت أيضاً أن الجوجيتسو يسير بنجاح في كل الاتجاهات بدعم الصغار والكبار، وكذلك اللاعبين واللاعبات، يهدف إلى مواصلة المشوار وتحقيق الأهداف بتخريج أجيال قادرة على مجابهة التحدي وتحقيق الأحلام وتجسيدها إلى حقيقة لا أن تكون مجرد خيال.

على بساط آسيا حققت مريم حلم الذهب وفرحت وديمة بالفضة، ورفعت بشاير ومها البرونز، لكنهن لن يتوقفن عند حدود القارة الصفراء، فأهدافهن كبيرة وأحلامهن لا تقف أمامها حدود ولا توقفها صعاب، أجمعن على أنها بداية الرواية ولن تكون نهاية الحكاية، أكدن أن الهدف كبير والمشوار طويل، لكنهن لن يتنازلن عن تحقيق الأحلام ومواصلة المشي على درب البطولات حتى إن كان مليئاً بالصعاب.

حلم

تقول مريم العامري صاحبة ذهبية وزن فوق 70 كجم إن ذهبية آسيا كانت حلماً يراودها في حياتها قبل منامها، ودائماً ما كانت تمني النفس بهذا الإنجاز.

وأعربت عن سعادتها البالغة بهذا الإنجاز الذي وصفته بالتاريخي والكبير بالنسبة لمسيرتها في الجوجيتسو، مشيرة إلى أنها سعت إلى منصة التتويج بكل قوة من خلال التدريب أربع ساعات بشكل يومي، الأمر الذي جعلها تزيد من ثقتها بنفسها.

وأهدت الذهبية إلى القيادة الرشيدة، مؤكدة أن الدعم الكبير من جانب أصحاب السمو الشيوخ هو السبب الرئيسي وراء تحقيق هذه الإنجازات.

وتابعت: أحمد الله على التوفيق وأعد الجميع بمواصلة المشوار بنجاح سواء القاري أو العالمي، ووجهت الشكر لكل من ساندها من أجل التربع على عرش آسيا في مقدمتهم عائلتها التي ساندتها بكل طاقتها وشجعتها دائماً على العمل والقتال، وكذلك اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي وطاقم التدريب وزملائها الذين كانوا دوماً يقفون خلفها.

وأكدت أنها سوف تحاول بكل طاقتها من أجل تطوير نفسها ومهارتها في الفترة المقبلة، حتى تتناسب مع حجم التحديات المستقبلية التي تنوي خوضها على مختلف الصعد المحلية والقارية وكذلك الدولية.

وعن دموعها بعد الفوز قالت: بكل تأكيد هي دموع فرح وشكراً لله على التوفيق، فلا أحد يعلم كم كنت أحلم بهذه الميدالية، وكنت أفكر فيها ليل نهار، وأسعى إليها بكل قوة من خلال الجد والاجتهاد في التدريبات، لذلك بكيت كثيراً عند الفوز.

جهود

المنهالي: الذهب ثمرة التعب

قال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجوجيتسو إن النتائج التي حققها المنتخب الوطني في النسخة الرابعة من البطولة الآسيوية، جاءت رائعة وسعد بها الجميع.

وأضاف: سواء نتائج اللاعبين أو اللاعبات فهي تعد إنجازات خصوصاً إذا ما وضعنا في الاعتبار التطور المذهل في مستوى الدول الآسيوية.

وشدد على أن أجمل ما في الميداليات التي تحققت في البطولة أنها جاءت عن جدارة واستحقاق، لاسيما في ظل المستوى الفني الرائع الذي قدمه اللاعبون واللاعبات على بساط البطولة.

وطالب الجميع بمواصلة مشوار النجاح مؤكداً أن الاتحاد يسعى بكل قوة إلى دعم المتميزين وتحفيزهم على تقديم أفضل المستويات في مختلف البطولات. أولان باتور - البيان الرياضي

ا عتزاز

البطران: نتائج المنتخب «بياض وجه»

وجه يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو الشكر إلى اللاعبين واللاعبات في المنتخب الوطني على النتائج الرائعة التي تحققت على مدار الأيام الماضية في البطولة، وقال: ما تحقق أثلج صدور الجميع، وأكد أن الجوجيتسو الإماراتي يسير على الطريق الصحيح.

ووصف البطران إنجازات المنتخب بـ(بياض الوجه) وقال: الكل قدم كل ما في وسعه ونهنئ الجميع سواء من حصد ميدالية أو من لم يحصد فالكل قاتل وسعى إلى تشريف الوطن ورفع رايته.

ووجه الشكر إلى سفارة الدولة في منغوليا وفريق العمل هناك على رأسه عبدالله عبدالرحمن الطنيجي سفير الدولة لدى منغوليا، مؤكداً أنهم قدموا كل ما في وسعهم من أجل تذليل الصعاب وتسهيل مهمة المنتخب التي كللت بنجاحات مبهرة. أولان باتور - البيان الرياضي