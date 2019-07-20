الرزوقي يطالب «كاراتيه الإمارات» بثنائية الفرح

المصدر: أوزبكستان - علي شدهان

بعد إنجازه الإداري الكاسح بالفوز التاريخي بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، طالب اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، نجوم «كاراتيه الإمارات» بتحقيق ثنائية تُفرح وتُسعد قيادة وشعب الإمارات، حيث تبدو الآمال قائمة بنسبة كبيرة لتحقيق الإنجاز على بساط منافسات البطولة الآسيوية بنسختها الـ14 المتواصلة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة منتخبات 31 دولة من القارة الصفراء.

لقاء للتحفيز

وحرص اللواء «م» الرزوقي بمعية راشد علي المزروعي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة بأوزبكستان، على عقد لقاء تحفيزي مع نجوم «كاراتيه الإمارات» قبل ساعات قليلة من انطلاق المنافسات الرسمية للبطولة، بحضور راشد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وجابر جاسم المدير الإداري للمنتخب.

فرحة ثانية

وخاطب اللواء «م» اللاعبين بالقول: لا نريد منكم ما هو أكبر من إمكانياتكم، فقط نحثكم على أن تصنعوا لنا فرحة ثانية بعد إنجاز اتحاد الإمارات للكاراتيه بالفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي، أملنا كبير، وثقتنا بكم عالية جداً، ونعلم أن النسخة الـ14 من البطولة الآسيوية تشهد مشاركة ألمع نجوم ونجمات القارة الصفراء، وفيها حافز كبير كونها تمنح اللاعب صاحب الميدالية الذهبية رصيداً عالياً جداً في طريق التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

حزمة نصائح

ومن جانبه، وجه آل علي حزمة من النصائح باعتباره نجماً ساطعاً سابقاً في سماء اللعبة، مشدداً على أن إمكانيات أي من لاعبي الإمارات لا تقل عن مستوى أي لاعب آخر في البطولة، مشدداً على أن الثقة بالنفس والتركيز والهدوء وتطبيق التكتيك المطلوب أمام المنافسين تعتبر عوامل حاسمة جداً نحو اعتلاء منصة التتويج.

روح الفوز

ومن جانبهم، عاهد نجوم «كاراتيه الإمارات» على بذل أقصى ما لديهم خلال البطولة القارية، مشددين على أنهم سوف يواجهون منافسيهم في المباريات بروح الفوز الكاسح الذي حققه اللواء «م» الرزوقي برئاسة الاتحاد الآسيوي، معتبرين الإنجاز الإداري المرموق دافعاً قوياً وبشرى خير لهم في مشوارهم الفني في مباريات البطولة الآسيوية، مشيرين إلى أنهم خاضوا سلسلة تدريبات جيدة في دبي قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

مجموعة المازمي

ودخلت «كاراتيه الإمارات» منافسات البطولة الآسيوية في توقيت متأخر من مساء أمس، حيث أسفرت القرعة عن وقوع نجم المنتخب مروان عبدالله المازمي في المجموعة الثانية لفردي «كاتا» الرجال إلى جانب 10 من نظرائه من أوزبكستان وبنغلاديش وماليزيا والسعودية وكوريا الجنوبية وماكاو وإندونيسيا والصين تايبيه والفلبين، حيث يتأهل أصحاب أفضل 4 مراكز إلى النهائيات لمواجهة أفضل 4 لاعبين من المجموعة الأولى.

قرعة البطولة

وأوقعت قرعة البطولة، منتخب «كاتا» جماعي رجال «كاراتيه الإمارات» في مجموعة ضمته إلى جانب منتخبات السعودية وقيرغيزستان وماليزيا وأوزبكستان والفلبين وماكاو، فيما واجه حماد سهيل الغفلي منافساً من أفغانستان في أولى مبارياته في فردي «كوميتيه» رجال تحت 60 كغم، بينما واجه أحمد سالم باصليب منافساً من فيتنام في أولى مبارياته في فردي «كوميتيه» رجال تحت 67 كغم، فيما خاضت حوراء محمد عباس أولى مبارياتها في التصفيات أمام منافستها من تايبيه في فردي «كوميتيه» سيدات تحت 50 كغم.

زي فلكلوري

أقام الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، حفلاً بهيجاً لجميع أبناء أسرة الاتحاد، حيث شهدت الاحتفالية إهداء الدروع من قبل اللواء «م» ناصر الرزوقي إلى رؤساء الاتحادات الأعضاء، وإلى الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، قبل أن يتسلم اللواء «م» الرزوقي وسبينوس درعا من رئيس اللجنة الأولمبية الأوزبكية.