منتخبنا للشطرنج يشارك في بطولة العرب بالأردن

المصدر: الشارقة - البيان الياضي

تغادر البلاد ظهر اليوم بعثة منتخبنا الوطني للشطرنج متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في بطولة العرب الفردية للمراحل السنية التي يستضيفها الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج وتنطلق غداً السبت وتستمر حتى يوم 27 من الشهر الجاري.

ويترأس البعثة الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد إدارياً وفوزية عباس رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، إدارية الوفد، وقسطنطين لاندا مدرب منتخب الشباب والناشئين ووالتر مدرب منتخب الفتيات، يرافق البعثة للتحكيم في البطولة الحكم الدولي منصور التميمي بالإضافة إلى أكثر من 20 لاعباً ولاعبة للمشاركة في جميع المراحل بالبطولة.

ويشارك اللاعب علي عبدالعزيز وعمران الحوسني في فئة تحت 20 سنة، وسلطان الزعابي تحت 18 سنة، وعمار السدراني تحت 16 سنة وحمد عصام تحت 16 سنة وخليفة خالد تحت 14 سنة، وسعود الزرعوني تحت 12 سنة وسالم البلوشي وراشد الحمادي تحت 10 سنوات.

ويمثل منتخب الاناث، وديمة حميد الكلباني التي تشارك في فئة تحت 20 سنة، ومعها روضة السركال في نفس الفئة، وعائشة المعيني ومريم عيسى تحت 18 سنة، ووافية درويش وعائشة سيف تحت 16 سنة وفاطمة سيف تحت 14 سنة، وأبرار المازمي تحت 12 سنة وحور النعيمي وحلا جمال تحت 10 سنوات ومنى النعيمي تحت 8 سنوات.

وأعلن الاتحاد العربي برنامج البطولة حيث يعقد غداً الاجتماع الفني للاعبين في الفترة الصباحية ثم حفل الافتتاح في الفترة المسائية والجولة الأولى لجميع المراحل السنية بالبطولة، ويشهد اليوم الأخير من البطولة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج ويعقبه الجولة التاسعة والأخيرة ثم حفل الختام.