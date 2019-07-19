زوارق شرطة دبي وأبوظبي تتحدى المياه الإيطالية

المصدر: ستريسا - البيان الرياضي

يحمل زورق شرطة دبي 3 وزورقا أبوظبي 4و5، آمال الإمارات في بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، التي تستضيفها مدينة ستريسا الإيطالية، وعبر الجولة الأولى للمونديال، التي تشهد مشاركة 14 زورقاً و28 متسابقاً، وتبدأ فعالياتها اليوم بالتجارب الحرة لكل الفرق المشاركة، والتي تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر على ثلاث مراحل حتى السادسة مساءً، وسيكون يوم غد موعد انطلاق سباق الزمن الأفضل للجولة، ثم انطلاق تحدي السباق الرئيسي الأول في الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات، ويتكرر المشهد يوم الأحد المقبل مع انطلاق السباق الرئيسي الثاني وختام هذه الجولة.

تطلعات إماراتية

ويتطلع زورق شرطة دبي بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي إلى كسب ضربة البداية في الجولة الافتتاحية، والتي توج فيها زورق شرطة دبي بالمركز الأول في النسخة الماضية، فيما يدافع فريق أبوظبي «4» عن اللقب العالمي الذي تحقق العام الماضي، حيث يستهل مشواره بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، في حضور زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، ويتسلح فريق أبوظبي وهو يخوض المنافسات التي تتواصل من خمس إلى سبع جولات طيلة الموسم، بمعنويات عالية وكبيرة وهو يخوض هذه الجولة الافتتاحية من أجل أن يحافظ على لقب مونديال اكس كات، الذي حققه في الموسم الماضي وبنجاح كبير للمرة الأولى في تاريخه.

جاهزية للمنافسة

وأكد الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي قائدا زورق شرطة دبي3، جاهزيتهما للتحدي العالمي، حيث يتطلعان إلى حصد إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات لرياضة الإمارات وحصد العلامة الكاملة، مؤكدين أن المنافسة لن تكون سهلة خاصة في ظل المشاركة القوية من نخبة الفرق في العالم، ومن جهته، أعلن سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن جاهزية الفريق واستعداد زوارق أبوظبي 4 حامل اللقب وأبوظبي 5، للدفاع عن لقب البطولة خاصة وأنه أدى تدريبات وتمارين عدة قبل أسابيع في إمارة أبوظبي ووصل إلى المستوى المنشود من اللياقة والجهوزية.

تحضيرات مبكرة

وقال الرميثي: بدأنا الاستعداد للجولة مبكراً وتحضيراتنا كانت متواصلة منذ فترة خاصة وأن جولة الافتتاح مهمة لنا ومن الضروري أن نسجل بداية قوية في الحفاظ على اللقب، غدا وبعد غد هو فرصة كبيرة من أجل حصد النقاط والانطلاق باطمئنان نحو المشاركة في بقية الجولات، ووجه الرميثي شكره العميق إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان والذي يتابع مسيرة الفريق الناجحة ومشواره البطولي في أوروبا في الفترة الماضية حيث أكد أن دعم سموه اللامحدود ومتابعته الدائمة هي من أهم العوامل التي تدفع بالفريق للنجاح.