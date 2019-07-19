منتخب الأمل للجودو جاهز لبطولة غرب آسيا

المصدر: عمان - البيان الرياضي

أعلن منتخب الأمل للجودو جاهزيته التامة لخوض منافسات بطولة غرب آسيا للأشبال والناشئين والشباب للمنتخبات والأندية الآسيوية للجنسين، التي تفتتح يوم غدٍ وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، في العاصمة الأردنية عمان.

وكانت البعثة الإماراتية قد وصلت عمان أمس، وبدأت فوراً التحضير للمنافسات، ويترأس البعثة محمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للجودو، وتضم المدرب الياباني هاراجوتشي نويا، و6 لاعبين، وسمحت لائحة البطولة للاتحادات الوطنية في غرب آسيا، المشاركة بالمنتخب الوطني حسب الفئات العمرية، و3 فرق محلية من فئتي الذكور والإناث. ويتضمن برنامج البطولة انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، ويمثل الإمارات فيه محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد.