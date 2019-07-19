الرزوقي رئيساً لـ «آسيوي الكاراتيه» بالإجماع

المصدر: أوزبكستان-علي شدهان

اكتسح مرشح الإمارات لانتخابات الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، انتخابات الاتحاد القاري التي جرت أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند على هامش البطولة الآسيوية 14، بحصوله على 39 صوتاً من 39، شاركوا في الانتخابات التي جرت بحضور راشد علي المزروعي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة بأوزبكستان، ورستم شمكمنوف رئيس اللجنة الأولمبية الأوزبكية، والإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي للكاراتيه.

المرشح الثاني

كما فاز المرشح الثاني للإمارات، راشد عبدالمجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه بالعضوية وبات الأقرب لشغل منصب نائب الرئيس، وهو نفس منصبه في الدورة الماضية، وذلك نظراً لخبراته الواسعة في العمل القاري وكونه ابرز الأعضاء العرب في المجلس الجديد.

وضمت التشكيلة الجديدة للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، اللواء «م» الرزوقي رئيساً، والأعضاء، الإماراتي راشد عبدالمجيد آل علي، والعراقي الدكتور عادل عيدان، والأردني معين فاعوري من غرب آسيا، والأوزبكي علم جون والكازاخستاني عبدالله ييف من وسط آسيا، والهندي بهرات شارما من جنوب آسيا، وجي كوان من ماكاو والياباني شيكو كوريهارا من شرق آسيا، والفيتنامي فو سون ها والماليزي تان سري محمد من جنوب شرق آسيا، وعضو يختاره الرئيس بالتعيين، إضافة إلى عضوية رئيس الاتحاد الدولي.

«صقور» المرحلة

وظهر جلياً، خلو التشكيلة الحالية للاتحاد الآسيوي للكاراتيه من «صقور» المرحلة الماضية التي قادها تشانغ غوانغ هيو من تايبيه طوال أكثر من ربع قرن فرض خلالها سطوته التي حالت دون دخول الكفاءات العربية، خصوصاً في الدورة ما قبل الماضية، ما فرض حتمية التغيير الشامل والذي قادته الإمارات ممثلة باللواء «م» الرزوقي، ونجح فعلياً في إحداث التغيير الجذري بتشكيلة جل أعضاءها من الكفاءات المعروفة.

تهنئة وشكر

وبعد اكتساحه الانتخابات، تقدم اللواء «م» الرزوقي بالتهنئة إلى قيادة وشعب الإمارات بتحقيق الإنجاز الإداري الكبير، مشدداً على أن الفوز بالمنصب القاري المرموق لا يحسب له أو لفريق عمله فحسب، بل للرياضة الإماراتية عموماً، ولعبة الكاراتيه خصوصاً، مشيداً بدعم مختلف الجهات والقيادات الرياضية في الدولة، موجهاً الشكر إلى جميع أبناء أسرة «كاراتيه آسيا» على ثقتهم العالية به لقيادة المرحلة الجديدة، معاهداً الجميع على أنه سيبذل قصارى جهده من اجل أن يكون عند حسن ظن الجميع به خلال المرحلة الجديدة، مثنياً على جهود أوزبكستان في استضافة الحدث بنجاح كبير.

ودعا اللواء «م» الرزوقي إلى تكاتف جميع أبناء «كاراتيه آسيا»، وطي الصفحة الماضية بكل ما فيها من سلبيات وتناقضات، وعدم الالتفات إلى الخلف، مشدداً على أنه يملك برنامجاً طموحاً للارتقاء بـ «كاراتيه آسيا» في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنه لن يتوانى أبداً في تنفيذ كل فقرات برنامجه عبر التعاون والتنسيق التامين مع جميع الأعضاء، وبالتشاور مع الاتحاد الدولي باعتباره المظلة الدولية للعبة الكاراتيه في العالم.